Mii de kurzi au demonstrat sâmbătă în orașul Koln (vestul Germaniei) pentru a cere eliberarea liderului și fondatorului Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), Abdullah Ocalan, care este încarcerat în Turcia, relatează DPA, potrivit nampa.org.

Potrivit informațiilor poliției germane, aproximativ 15.000 de participanți erau înregistrați pentru un marș prin centrul orașului Koln. Poliția nu a furnizat detaliile exacte ale numărului real de participanți, dar un purtător de cuvânt a menționat că au luat parte câteva mii de oameni, fără a fi consemnate incidente notabile.

Demonstrația a început la prânz ora locală, cu o mică întârziere față de programarea inițială.

PKK a anunțat anterior în acest an că își va retrage combatanții din Turcia. Această măsură face parte din procesul de pace convenit cu guvernul de la Ankara. În luna iulie, PKK a depus deja armele, în mod simbolic.

Totuși, website-ul de știri ANF, apropiat de PKK, a declarat că Ocalan rămâne în detenție, unde se află deja de 26 de ani.

Partidul Muncitorilor din Kurdistan este listat ca organizație teroristă în Turcia, Uniunea Europeană și SUA. În luna mai, PKK a anunțat dizolvarea sa, în urma unui apel al lui Ocalan în acest sens.

PKK a fost fondat în 1978 de către Abdullah Ocalan în Turcia, în principal ca reacție la oprimarea politică, socială și culturală a kurzilor din această țară. În vârstă de 77 de ani, Ocalan se află întemnițat pe insula Imrali începând din 1999.

