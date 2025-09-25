Mihai Stoica, mesaj clar înainte de duelul din Europa League! „Bîrligea va juca, Tănase va juca”

Oficialul FCSB a anunțat că toți jucătorii importanți vor prinde minute în meciurile europene.

FCSB debutează în grupele Europa League pe terenul celor de la Go Ahead Eagles, iar Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului, a transmis un mesaj tranșant cu privire la lotul echipei.

Deși Gigi Becali a anunțat o formulă de start fără Daniel Bîrligea și Florin Tănase, doi dintre oamenii de bază ai campioanei, Stoica a dat asigurări că aceștia vor fi folosiți. „Bîrligea va juca, Tănase va juca. Că nu vor începe, asta e altceva, dar vor juca, toţi jucătorii importanţi vor juca. Acasă vom juca cu cele mai bune garnituri posibile.”, a precizat acesta.

Stoica: „Avem un prim 11 care se califică într-o asemenea competiţie”

Oficialul roș-albaștrilor a subliniat că echipa are un lot valoros și că participarea în Europa League trebuie privită ca un succes. „Dacă-mi spune cineva în formula de start că există vreun jucător care e sub nivelul coechipierului, atunci sunt gata să particip la dezbatere. Avem un prim 11 care se califică într-o asemenea competiţie.”, a spus Stoica.

El a amintit că FCSB a câștigat Supercupa României în fața unui rival direct și a subliniat că, deși parcursul din campionat este sub așteptări, echipa trebuie să își revină rapid. „Parcursul din campionat e alarmant, dar mai sunt 20 de etape din sezonul regulat, iar campionatul se joacă în play-off, dacă ajungi acolo. Trebuie să începem să câştigăm, iar până acum se tot amână începutul ăsta.”, a transmis Stoica.

FCSB se află într-o situație dificilă în Superliga, dar intră cu încredere în meciul din Europa League, unde Stoica consideră că prezența echipei este deja o realizare importantă.

