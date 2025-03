Mihai Stoica, mesaj clar după eliminarea FCSB din Europa League: „Trebuie să fii inconștient! Mulți au omis asta”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre eliminarea echipei din Europa League, după înfrângerea cu 0-4 în returul optimilor contra celor de la Lyon.

Oficialul roș-albaștrilor a făcut o analiză a parcursului european și a subliniat că absențele unor jucători importanți au influențat rezultatul.

Mihai Stoica: „A fost o aventură europeană de excepție”

FCSB a fost eliminată din Europa League după 1-7 la general în fața lui Olympique Lyon, însă Mihai Stoica consideră că echipa și-a depășit așteptările în acest sezon european. Oficialul echipei a remarcat parcursul lung al echipei, care a disputat 20 de meciuri în cupele europene și a reușit rezultate importante.

„E un deja vu, am mai avut un meci de genul acesta, tot înaintea unui meci cu Rapid, la Glasgow. Din nefericire, am pierdut și acum. A fost o aventură europeană de excepție, 20 de jocuri împotriva unor echipe care ne erau superioare. Am reușit să învingem adversari pe care nimeni nu se aștepta să-i învingem.

Dubla cu Lyon a început la meciul cu PAOK, când i-am pierdut pe Bîrligea și Tănase. E foarte complicat să joci împotriva lui Lyon fără atacant. Cu toate acestea, acasă am fost aproape să scoatem un rezultat de excepție. Consider că victoria francezilor de la București e puțin nedreaptă.

Au fost 20 de meciuri, închidem cu 0-4, dar rămân punctele și coeficientul, care a crescut. Și satisfacția zecilor de mii de suporteri care au asistat la niște meciuri pe care și le vor aminti mereu. Sunt multe meciuri memorabile, dar îmi vine în minte meciul pe care l-am câștigat cu PAOK la București. Acel 2-0 a fost de excepție, am întâlnit un adversar care, teoretic, era mai puternic. Nu i-am dat nicio șansă. E un punct de plecare în campania de anul viitor. Dar pentru asta trebuie să câștigăm campionatul.”

MM Stoica: „Nu ne-am făcut de râs”

Oficialul FCSB a explicat că eliminarea în fața lui Lyon a fost una așteptată, iar echipa nu ar trebui să fie criticată pentru acest rezultat. De asemenea, a subliniat faptul că au lipsit jucători importanți, ceea ce a afectat șansele echipei.

„Am spus de la început, era un rezultat pe care ni-l asumam. Trebuia să fii inconștient să te gândești că vei câștiga cu 3-0 la Lyon. Asta după ce acasă, făcând un meci de excepție și având aproape toți jucătorii, mai puțin Bîrligea, ai pierdut cu 3-1. Ne-am fi dorit un alt deznodământ, dar calificarea era jucată.

Să ne aflăm în treabă și să spunem doar ce vor alții să audă sunt doar clișee prostești, de care s-a săturat lumea… Nu am venit victime sigure, deși calificarea era jucată.

Nu ne-am făcut de rușine, deși rezultatele au dus la 1-7. S-a făcut de rușine PSV, că a luat 7 goluri de la Arsenal, care nu avea atacant. S-a făcut de rușine Dinamo Zagreb, care a pierdut cu 2-9 cu Bayern Munchen. Noi am pierdut cu 0-4. Nu ai cum să discuți doar despre meciul acesta, când ai o campanie cum am avut noi.”

