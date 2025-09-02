Microsoft promite economii de peste 6 miliarde de dolari guvernului american pentru servicii cloud, pe trei ani

Microsoft a anunțat că va oferi reduceri majore pentru serviciile sale cloud destinate agențiilor guvernamentale din SUA, ceea ce ar putea aduce economii totale de peste 6 miliarde de dolari până în septembrie 2026.

Conform înțelegerii, General Services Administration (GSA) va beneficia de circa 3,1 miliarde de dolari în economii anual, în cadrul strategiei „OneGov” lansată după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, menită să reducă costurile prin centralizarea achizițiilor.

Discounturile acoperă pachetul Microsoft Office, infrastructura cloud Azure, aplicațiile Dynamics 365 și software-ul de securitate cibernetică Sentinel. În plus, Microsoft oferă gratuit, timp de un an, acces la asistentul AI Copilot pentru milioane de angajați cu abonamente Microsoft 365 G5.

Este firesc ca Microsoft să fie unul dintre partenerii-cheie ai guvernului federal, atât pe partea civilă, cât și pe cea de apărare, a declarat Josh Gruenbaum, noul comisar al Federal Acquisition Service din cadrul GSA. Acesta a subliniat că tranziția agențiilor la noile prețuri va fi simplă și rapidă.

GSA gestionează anual aproximativ 110 miliarde de dolari în achiziții comune pentru agențiile federale, dintr-un total de 450 de miliarde de dolari cheltuiți de guvernul federal, dintre care aproape 80 de miliarde sunt direcționate spre IT.

Gruenbaum a precizat că a purtat mai multe discuții directe cu CEO-ul Microsoft, Satya Nadella.

Cea mai mare miză este adoptarea inteligenței artificiale în administrație. Dar Nadella urmărește și câștigarea unei cote mai mari de piață în fața competitorilor, a adăugat el.

