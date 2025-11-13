Microsoft lansează un update pentru a repara actualizările Windows 10 – sistemul de operare refuză să „moară”

Deși Microsoft a declarat oficial „sfârșitul” Windows 10 luna trecută, sistemul de operare care a dominat piața timp de peste un deceniu continuă să primească atenție din partea companiei americane.

Popularitatea uriașă a versiunii i-a determinat pe dezvoltatori să ofere între unul și trei ani suplimentari de Extended Security Updates (ESU) – actualizări de securitate extinse, disponibile pentru anumite PC-uri eligibile.

Însă procesul nu a decurs fără probleme. Un bug descoperit de publicația Windows Latest a împiedicat mai multe calculatoare să se înscrie în programul ESU, blocând astfel accesul la actualizările de securitate gratuite promise de Microsoft. Cum fiecare dispozitiv trebuie înregistrat manual, o eroare în procesul de înscriere a însemnat, practic, lipsa completă a actualizărilor critice.

CITEȘTE ȘI – SoftBank vinde acțiunile Nvidia pentru 5,8 miliarde de dolari și își mută atenția către OpenAI

Pentru a remedia situația, Microsoft a lansat în această săptămână actualizarea KB5071959 pentru Windows 10 versiunea 22H2. Patch-ul recunoaște și corectează problema „în care asistentul de înscriere putea eșua în timpul procesului de înregistrare”, potrivit companiei. Update-ul este oferit tuturor utilizatorilor Windows 10, indiferent dacă sunt sau nu înscriși în programul ESU, tocmai pentru a restabili accesul la actualizările esențiale. După instalare, înscrierea în program ar trebui să funcționeze normal.

Windows 10 trăiește, dar cu condiții

Microsoft precizează că, începând de acum, majoritatea actualizărilor de securitate și corecțiilor de erori pentru Windows 10 vor fi disponibile doar prin intermediul programului ESU. Utilizatorii individuali pot primi gratuit un an suplimentar de update-uri, dar suportul se va încheia în octombrie 2026.

Companiile, instituțiile educaționale și marii clienți corporate vor putea plăti pentru încă doi ani de actualizări, însă această opțiune nu va fi disponibilă pentru utilizatorii de rând.

Deși ESU oferă o plasă de siguranță celor care nu doresc sau nu pot trece la Windows 11, sistemul de înscriere manuală pare intenționat complicat. Experții spun că Microsoft încearcă astfel să stimuleze trecerea către noul sistem de operare și, implicit, achiziția de PC-uri moderne.

Anul 2025 a fost deja numit de gigantul american „anul reîmprospătării PC-urilor cu Windows 11”, o campanie globală care își propune să înlocuiască treptat vechile dispozitive.

Cu toate acestea, pentru milioane de utilizatori și companii care încă depind de Windows 10, noul update vine ca o gură de aer proaspăt — chiar dacă sistemul de operare „mort” refuză, încă, să dispară.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.