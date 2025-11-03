Microsoft investește 15,2 miliarde USD în infrastructură și AI în Emiratele Arabe Unite

Gigantul tehnologic Microsoft a anunțat luni un plan de investiții de 15,2 miliarde de dolari în Emiratele Arabe Unite (EAU), programat pe perioada până la sfârșitul anului 2029, notează AFP.

Conform viziunii companiei, majoritatea fondurilor vor fi direcționate către construirea și extinderea centrelor de date pentru inteligență artificială, precum și către infrastructură cloud. EAU își propune să devină un hub global pentru AI, iar Microsoft se poziționează ca partener strategic în această tranziție.

Investiția include și un acord referitor la exportul de cipuri avansate de la Nvidia către EAU, aprobate de autoritățile americane, pentru a echipa noile centre de date Microsoft din regiune.

Această colaborare strategică marchează un salt major pentru Microsoft în Orientul Mijlociu și subliniază importanța pe care EAU o acordă securității digitale, adoptării rapide a AI și transformării ecosistemului tehnologic.

