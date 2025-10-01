Michael Schumacher, gest neașteptat! A zburat în Elveția pentru a-și vizita familia

Septuplul campion mondial din Formula 1, alături de fiica sa înainte ca aceasta să devină mamă

Legenda Formulei 1, Michael Schumacher (56 de ani), a făcut un gest surprinzător, după ani de discreție totală privind viața sa privată. Potrivit presei britanice, fostul pilot a călătorit din vila familiei din Mallorca către Elveția, pentru a fi alături de fiica sa, Gina-Maria, înainte ca aceasta să nască.

În luna martie, Gina-Maria i-a oferit tatălui său un nou rol, cel de bunic, după ce a adus pe lume o fetiță, pe nume Millie.

Pe 29 decembrie 2013, Schumacher a suferit un grav accident la schi în stațiunea Meribel, din Alpii Francezi, lovindu-se la cap după ce a încercat să ajute fiica unui prieten. În urma impactului, septuplul campion mondial a suferit o comoție cerebrală severă și a fost indus în comă.

Familia a păstrat mereu discreția asupra stării sale. „Michael a spus mereu că «privatul e privat». El ne-a protejat mereu, acum noi îl protejăm pe el”, declara soția sa, Corinna Schumacher, în documentarul Netflix din 2021.

Din septembrie 2014, Schumacher se află acasă, fiind vizitat doar de câțiva apropiați, printre care Jean Todt și Ross Brawn.

Între timp, fiul său, Mick Schumacher (26 de ani), continuă tradiția familiei în motorsport. După experiența în Formula 1 la Haas și rolul de pilot de rezervă la Mercedes și McLaren, el concurează în prezent în FIA World Endurance Championship pentru Alpine și se pregătește pentru un test în IndyCar.

