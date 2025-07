„Mi se pare incredibil!” Suporterii lui Dinamo, interziși pe stadion la Miercurea Ciuc

Cătălin Cîrjan și Andrei Mărginean au reacționat după ce fanii dinamoviști nu au fost lăsați să asiste la meciul cu Csikszereda.

Meciul dintre Csikszereda și Dinamo, încheiat la egalitate, scor 2-2, a fost umbrit de incidentele din afara stadionului. Căpitanul „câinilor”, Cătălin Cîrjan (22 de ani), s-a arătat șocat de faptul că suporterii dinamoviști au fost opriți să intre la meciul din prima etapă a Superligii și chiar agresați de forțele de ordine. Andrei Mărginean (24 de ani), autorul unei pase decisive, a vorbit și el despre atmosfera neobișnuită cauzată de absența galeriilor.

„Cu Botoșani vom arăta mai bine, trebuie să luăm cele trei puncte, jucăm acasă, în fața suporterilor noștri, am înțeles că au fost dați afară de pe stadion, mi se pare incredibil să se întâmple asta, dar îi așteptăm săptămâna viitoare alături de noi, să-i bucurăm acasă”, a transmis Cîrjan la finalul partidei, în direct la Prima Sport.

Partida de la Miercurea Ciuc a început prost pentru Dinamo. Csikszereda a marcat de două ori în primele minute, profitând de lipsa de reacție a oaspeților. Cîrjan a explicat că echipa sa a fost moale în startul jocului, dar a apreciat forța de revenire a colegilor.

„Primele 15 minute a fost foarte rău pentru noi, am intrat foarte rău în meci, am fost foarte moi. Din fericire, am avut o reacție foarte bună după, a fost 2-2, am revenit, dar din păcate nu am reușit să marcăm golul 3”, a declarat căpitanul dinamovist.

Fără fani în tribune, Dinamo a fost lipsită de sprijinul tradițional din deplasări

Deși a fost un meci tensionat și cu multe momente de joc intens, în special în repriza secundă, Dinamo a trebuit să se descurce fără susținerea fanilor care în mod normal însoțesc echipa în deplasare. Cătălin Cîrjan a confirmat că obiectivul rămâne clar: victorie la fiecare meci și o creștere de formă de la o etapă la alta.

„Trebuie să reglăm acest început de meci, trebuie să intrăm hotărâți, să arătăm pe teren ce înseamnă Dinamo, trebuie să începem mai bine meciurile. Am intrat foarte moi, trebuia să intrăm cu agresivitate, cum am vorbit în vestiar”, a completat el.

Pe lângă reacția căpitanului, și mijlocașul Andrei Mărginean a avut un mesaj pentru suporteri, subliniind lipsa resimțită a acestora în timpul meciului:

„Normal că le-am simțit lipsa suporterilor, cu ei aproape mereu am simțit că am jucat ca acasă și în deplasare, îmi doresc ca de meciul următor să fie în spatele nostru”, a spus Mărginean.

Dinamo rămâne cu un singur punct după prima etapă, în urma unei prestații oscilante, dar promite îmbunătățiri clare pentru meciul următor, în care va întâlni FC Botoșani pe teren propriu.

