Meteorologii estimează temperaturi normale pentru această perioadă, cu precipitații în general în limite obișnuite.

În săptămâna 6 – 13 octombrie, valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai coborâte în regiunile vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare, mai ales în regiunile sud-vestice, potrivit ANM.

Săptămâna 13 – 20 octombrie

Temperaturile medii vor fi apropiate de valorile normale pentru acest interval, posibil ușor mai scăzute în regiunile intracarpatice.

Precipitațiile se vor situa în jurul mediilor obișnuite la nivel național.

Săptămâna 20 – 27 octombrie

Temperatura medie a aerului va fi similară celei specifice perioadei în toate regiunile. Regimul pluviometric estimat va fi ușor excedentar în majoritatea zonelor.

Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor normale pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de mediile obișnuite pentru această perioadă.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), prognoza pe patru săptămâni se bazează pe estimările ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Fenomenele extreme de scurtă durată nu pot fi prevăzute cu acest tip de prognoză.

