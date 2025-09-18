De către

Meta Platforms a prezentat miercuri, 18 septembrie, cea mai avansată versiune a ochelarilor săi inteligenți: Meta Ray-Ban Display, primul model cu ecran integrat în lentilă.

Dispozitivul, disponibil la prețul de 799 de dolari, deschide o etapă în care ochelarii pot prelua tot mai multe dintre funcțiile telefonului, potrivit Bloomberg.

Noul model Meta Platforms afișează mesaje, apeluri video, indicații pas cu pas în Google Maps, răspunsuri vizuale generate de asistentul AI al Meta, dar și controale pentru muzică sau vizorul camerei foto.

„Este primul produs cu adevărat serios în acest segment”, a declarat Andrew Bosworth, directorul tehnologic al Meta.

Control prin gesturi și autonomie extinsă

Ochelarii sunt însoțiți de Meta Neural Band, o brățară capabilă să citească mișcările mâinii pentru navigare prin gesturi: glisare pentru derulare, dublu-tap pentru activarea asistentului vocal sau răsucirea mâinii pentru ajustarea volumului.

Brățara rezistă până la 18 ore, iar ochelarii funcționează circa șase ore la o încărcare, carcasa externă oferind patru reîncărcări suplimentare.

Modelul oferă traduceri în timp real, dictare de mesaje și apeluri video în care utilizatorul vede interlocutorul direct în lentilă.

Până la sfârșitul anului, o actualizare software va introduce funcția de „scriere în aer” pentru redactarea mesajelor.

Disponibilitate și planuri de piață

Meta Ray-Ban Display va fi disponibil din 30 septembrie în două mărimi și două culori – negru și „sand” – prin rețeaua Ray-Ban, Lenscrafters, Best Buy și Verizon. Modelul suportă aplicații precum Messenger, WhatsApp și Spotify, iar Instagram va integra ulterior vizualizarea Reels.

Compania estimează vânzări de peste 100.000 de unități până în 2026, într-o competiție strânsă cu Apple, Google, Samsung și mai multe startup-uri chinezești.

Punte către realitatea augmentată

Meta consideră acest model un pas intermediar spre ochelari AR compleți, programați pentru lansare în 2027. În paralel, compania dezvoltă versiuni cu autonomie mai mare, cameră 3K și o ediție sportivă Oakley Vanguard.

„Credem că intrăm într-un moment de boom al inteligenţei artificiale, iar acest produs prinde perfect spiritul vremii. Nu este sfârşitul telefonului, dar e începutul unei noi modalităţi de a interacţiona cu lumea digitală”, a adăugat Bosworth.

