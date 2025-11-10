Messi revine la Camp Nou: „Sper să am șansa să-mi iau rămas bun”

Lionel Messi a revenit la Barcelona pentru prima dată după plecarea sa în 2021 și a vizitat stadionul Camp Nou complet renovat, declarând că speră să aibă ocazia să-și ia rămas bun oficial de la club, un moment pe care nu l-a avut ca jucător.

„Noaptea trecută m-am întors într-un loc care îmi lipsește cu toată inima. Este un loc unde am fost extrem de fericit, unde m-ați făcut să mă simt de mii de ori cel mai fericit om din lume. Sper ca într-o zi să mă pot întoarce, și nu doar pentru a-mi lua rămas bun ca jucător, pentru că nu am avut această șansă…”, a scris Messi pe rețelele de socializare, alături de fotografii din interiorul stadionului.

Leo Messi, în vârstă de 38 de ani, a petrecut cea mai mare parte a carierei sale la Barça, înainte de a se transfera la Paris Saint-Germain din cauza problemelor financiare ale clubului catalan. Din cauza plecării rapide și a restricțiilor Covid din acea perioadă, recordmanul clubului la apariții și goluri nu a putut să-și ia rămas bun corespunzător.

Președintele Barcelonei, Joan Laporta, a declarat recent că își dorește organizarea unui meci de tribut pentru Messi, sugerând că ar fi modalitatea perfectă de a inaugura noul Camp Nou. „Ar fi un mod minunat de a deschide stadionul, cu 105.000 de spectatori, pentru a-i aduce un omagiu lui Leo,” a spus Laporta.

Renovarea Camp Nou continuă, iar stadionul deține momentan o licență pentru 25.991 de spectatori, urmând ca această capacitate să crească la 45.401 în cursul acestei luni. Finalizarea completă, inclusiv adăugarea acoperișului și a ultimei tribune, este estimată pentru 2027, când capacitatea stadionului va ajunge la 105.000.

Messi a revenit în Europa după ce, sâmbătă, a marcat două goluri pentru Inter Miami în victorie împotriva lui Nashville SC în primul tur al playoff-ului MLS, ajutând echipa să avanseze în semifinalele Conferinței Est împotriva FC Cincinnati. În prezent, el se află în Spania pentru a se alătura echipei naționale a Argentinei în Alicante, în pregătirea meciului amical cu Angola și a Cupei Mondiale de vara viitoare.

