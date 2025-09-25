Messi rescrie istoria în MLS! Două goluri, un assist și record absolut pentru starul argentinian

Inter Miami a învins categoric New York City și și-a asigurat calificarea în play-off.

Lionel Messi continuă să impresioneze în Statele Unite. La 38 de ani, campionul mondial a reușit din nou un meci perfect: două goluri și o pasă decisivă în victoria categorică a lui Inter Miami, 4-0 cu New York City.

Argentinianul a ajuns astfel la 37 de contribuții ofensive în actuala stagiune (goluri + assist-uri), stabilind totodată un nou reper istoric pentru Major League Soccer. Potrivit sportal.bg, Messi este primul fotbalist din MLS care contribuie la minimum 35 de goluri în două sezoane consecutive.

Messi și Inter Miami, spectacol total în fața propriilor fani

Meciul a început sub semnul argentinianului, care a oferit assist-ul pentru reușita lui Baltasar Rodríguez, în finalul primei reprize. În minutul 74, Messi a făcut 2-0 cu un lob spectaculos peste portarul Matt Freese, ieșit din careu.

Luis Suárez a transformat un penalty în minutul 83, iar trei minute mai târziu Messi a bifat „dubla”, stabilind scorul final, 4-0. Inter Miami a ajuns astfel la 64 de goluri marcate în sezon și la a treia victorie consecutivă.

În poartă, Oscar Ustari a bifat al șaselea meci fără gol primit, în timp ce adversara New York City și-a întrerupt seria de trei succese la rând.

După 29 de meciuri, echipa lui Messi, Suárez, Busquets și Jordi Alba ocupă locul 3 în Conferința de Est, cu 55 de puncte, și merge cu moralul ridicat în play-off.

