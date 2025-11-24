Messi nu are vârstă! Inter Miami, calificare istorică după un nou recital al starului argentinian

Lionel Messi a marcat un gol și a oferit trei pase decisive în victoria cu 4-0 împotriva lui Cincinnati, ducându-și echipa în finala Conferinței de Est.

Lionel Messi continuă să scrie istorie în Major League Soccer. La 38 de ani, argentinianul a fost din nou eroul lui Inter Miami, reușind un meci de excepție în deplasarea de la Cincinnati, unde echipa sa s-a impus cu 4-0 și a obținut calificarea în finala Conferinței de Est.

Starul sud-american a deschis scorul în minutul 19, înscriind cu capul după o centrare perfectă a compatriotului Silvetti, apoi a contribuit la toate celelalte trei goluri ale echipei, reușind un hat-trick de pase decisive.

Pentru Lionel Messi, acesta a fost al șaselea gol marcat în actualul play-off și al 46-lea din 2025, o cifră care vorbește de la sine despre constanța și nivelul său incredibil. Jumătate dintre reușite au venit în ultimele zece meciuri, o performanță impresionantă chiar și pentru un jucător de calibrul său.

Echipă în formă maximă, Messi în control total

După pauză, Messi a devenit dirijorul absolut al partidei. În minutul 57, Silvetti a marcat pentru 2-0, după o pasă genială a căpitanului argentinian, iar Allende a completat spectacolul cu o „dublă” (min. 62 și 74), ambele reușite venind tot în urma unor pase precise de la Leo.

Presa americană a descris prestația sa drept „galactică”, subliniind că Messi a fost implicat direct în toate golurile unei semifinale de conferință – o premieră în istoria MLS.

Pentru Inter Miami, calificarea în finala Conferinței de Est este o performanță istorică. Clubul deținut de David Beckham ajunge pentru prima dată atât de departe în competiție, într-un sezon transformat radical de prezența trioului Messi – Busquets – Alba.

Finala Conferinței de Est va avea loc sâmbătă, 29 noiembrie, la Miami, împotriva celor de la New York City FC, care au eliminat Philadelphia Union cu 1-0. Câștigătoarea va avansa în finala Cupei MLS, unde o va aștepta echipa triumfătoare din Conferința de Vest.

Messi rămâne liderul incontestabil al echipei și motorul din spatele celei mai bune perioade din istoria clubului. La aproape 40 de ani, argentinianul continuă să decidă meciuri și să stabilească noi repere pentru fotbalul mondial.

