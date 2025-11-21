Deși nu apar pe rețelele sociale și nu au beneficiul unui birou modern, anumite meserii tehnice se situează în topul câștigurilor: ingineri specializați, tehnicieni de mentenanță, experți în automatizări, specialiști HVAC și profesioniști din logistică.

Aceste joburi nu doar că aduc salarii consistente, dar sunt și extrem de căutate de angajatori, cu cerere care depășește oferta.

Potrivit studiului salarial Hays, citat de Ziarul Financiar, acestea sunt meseriile „invizibile” în care se câștigă foarte bine:

Automation engineer: 11.500–19.600 lei brut (2.300–3.900 euro)

Inginer MEP: 12.600–19.700 lei (2.500–3.900 euro)

Inginer mecanic: 10.000–18.300 lei (2.000–3.600 euro)

Inginer electric: 10.700–17.400 lei (2.100–3.500 euro)

„Un singur inginer de automatizări economisește anual pentru o companie milioane de euro”, subliniază analiza.

Mentenanță și HVAC: salarii pe măsură pentru responsabilitate mare

Munca în hale industriale, în fața liniilor robotizate care nu pot fi oprite, se reflectă direct în veniturile angajaților:

Maintenance engineer: 10.700–16.000 lei (2.100–3.200 euro)

Service engineer: 11.800–17.100 lei (2.300–3.400 euro)

Specialist HVAC: 11.800–19.800 lei (2.300–4.000 euro).

Fiecare minut de nefuncționare în fabrică poate costa zeci de mii de euro, iar salariile reflectă această responsabilitate.

Construcții și infrastructură: mai multă responsabilitate, salarii mai mari

În șantiere, salariile cresc odată cu rolul și responsabilitatea:

Senior site civil engineer: 14.500–23.900 lei (2.900–4.800 euro)

Sustainability engineer: 15.000–30.500 lei (3.000–6.100 euro)

Inginer electric/mecanic pe șantier: 8.500–21.400 lei (1.700–4.300 euro).

Deciziile lor afectează siguranța construcțiilor, iar companiile recompensează corespunzător.

Chiar dacă nu sunt în trending topics, profesioniștii din logistică asigură că produsele ajung la destinație, iar salariile sunt pe măsură:

Senior process engineer: 12.800–21.400 lei (2.500–4.300 euro)

Junior process engineer: 8.000 lei (1.600 euro).

