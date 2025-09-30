Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a declarat marți că România are nevoie de juriști care să înțeleagă că legea trebuie să rămână fundament al unei societăți echitabile și nu un instrument în slujba intereselor personale.

Afirmațiile au fost făcute de președinta CCR la ceremonia de deschidere a anului universitar 2025-2026 la Facultatea de Drept a Universității din București.

„Tema sub care conducerea Facultății de Drept a ales să reunească intervențiile prezentate cu prilejul deschiderii festive […] surprinde una dintre tensiunile fundamentale ale oricărei democrații: relația complexă dintre putere și drept, dintre autoritate și lege, dintre ceea ce se poate face și ceea ce se cuvine să se facă”, a spus Tănăsescu.

Ea a explicat că „dreptul puterii” reflectă ideea că voința celui mai puternic devine lege, ceea ce duce inevitabil la corupție și colapsul instituțiilor democratice.

În schimb, „puterea dreptului” garantează egalitatea tuturor cetățenilor în fața legii și asigură stabilitatea și încrederea în societate.

„Puterea dreptului semnifică faptul că nicio voință umană, nicio pasiune, niciun interes nu este mai presus de lege”, a subliniat președinta CCR.

Responsabilitatea viitorilor juriști

Tănăsescu a transmis studenților că toți cei din sistemul juridic au datoria de a proteja echilibrul dintre putere și lege.

„Avem responsabilitatea de a ne asigura că nicio putere nu își va depăși limitele constituționale și legale”, a precizat ea, adăugând că dreptul are și o dimensiune constructivă și transformatoare, nu doar restrictivă.

Un apel la implicare civică

Mesajul final adresat studenților a fost unul de responsabilitate civică și profesională. „România de astăzi are nevoie de juriști care să înțeleagă că dreptul ‘nu este o armă pentru a servi interese particulare, ci un instrument pentru a construi o societate mai bună pentru toți’”, a spus președinta Curții Constituționale.

Ea a atras atenția că pasivitatea în fața abuzurilor alimentează „dreptul puterii”, în timp ce respectarea legii și implicarea activă în viața comunității întăresc „puterea dreptului”.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.