Ianis Hagi a clarificat recentele speculații legate de posibilele transferuri, anunțând că intenția sa este să rămână la Rangers.

Mesajul lui Ianis Hagi. Atacantul iubește Rangers

Într-un mesaj recent, Hagi a subliniat că nu a avut niciodată dorința de a părăsi clubul scoțian și că este complet concentrat pe pregătirea pentru a se alătura primei echipe a lui Rangers.

„Sunt conștient de zgomotul și speculațiile care s-au creat despre situația mea, rolul meu și contractul de la club. Am iubit să joc pentru Rangers și pe fanii de pe Ibrox din momentul în care am ajuns aici.

Vreau să fie clar, nu am cerut niciodată să plec de la acest club. Voi fi mereu disponibil, există mereu o cale pe care să navighezi prin fiecare situație dacă există voință de ambele părți și asta a fost comunicat de mine și echipa mea cu câteva săptămâni în urmă.

Sunt aici, muncesc, sunt gata să o ajut pe Rangers. Muncă, luptă pentru club, echipă și antrenor”, a transmis Ianis Hagi pe pagina sa de Instagram.

În ultimele săptămâni, speculațiile privind un transfer al lui Ianis Hagi la Rapid s-au întețit, chiar Dan Șucu afirmând că și-l dorește în Giulești.

Ca urmare a situației create, tatăl său a răbufnit și el.

„Ianis nu vine, în primul rând, rămâne afară. El are contract cu Rangers. Apoi, ce i se întâmplă lui la Rangers e o poveste. O poveste urâtă. N-am vrut să vorbesc, dar atât spun. Le transmit și celor de acolo, e o poveste urâtă. Un jucător care a fost cel mai bun tânăr al lor, s-a accidentat acolo, s-a dus să joace și s-a întors. Iar acum se antrenează singur.

Sau cu cine se antrenează. Dacă în Vest se întâmplă asta, ce pretenții să mai avem la noi, în România? Dacă acolo, la nivelul cel mai mare, se întâmplă așa ceva, scuzați-mă.

Ce pot să înțeleg eu, care am jucat fotbal la nivelul cel mai mare? Am zis să tac. Ianis nu vine în România, rămâne acolo. El a dovedit că poate acolo. A fost cel mai bun tânăr de la Rangers. Am auzit multe, am observat câte se scriu.

Ianis a ieșit cel mai un jucător tânăr de la Rangers. Când a fost Ianis la Rangers, Rangers a câștigat campionatul. Când nu a mai fost, nu a mai câștigat campionatul. Dacă și cu un jucător care vine și câștigă campionatul după nu știu câți ani, apoi se accidentează pentru Rangers, jucând acolo, facem așa… Unde am ajuns?! Ce e în fotbalul ăsta? Unde s-a ajuns?! Prea departe.

Ăsta e punctul meu de vedere, ca fost mare fotbalist. El a dat totul pentru Rangers, e iubit de public, cum să nu se antreneze cu echipa mare? E singurul lor jucător de națională. Ce interese sunt acolo? Până unde au ajuns interesele?! E jucătorul care v-a făcut campioni alături de ceilalți, de Gerrard și de ceilalți! Și tânăr, are 25 de ani. Și e singurul care a fost la EURO, jucând.

În Vest, unde credem că există exemple. Nu credeam niciodată că în fotbal se va ajunge la așa ceva, la interese atât de meschine. MESCHINE! E grav că se întâmplă așa ceva”, a fost mesajul lui Gică Hagi.

