Premierul Ciolacu transmite că măsura se aplică tuturor pensiilor din sistemul public, dar și pentru cel de apărare și ordine publică

Marcel Ciolacu susține, într-o postare, de ”Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”, că s-a gândit la bunicii noștri. “De azi intră în vigoare și decizia privind neimpozitarea pensiilor sub 3.000 de lei. O măsură care se aplică tuturor pensiilor din sistemul public, dar și pentru cel de apărare și ordine publică și care completează reforma pensiilor intrată în vigoare la 1 septembrie, prin care am eliminat inechitățile și am făcut dreptate pentru 3.8 milioane de pensionari”.

Premierul precizează că astfel de măsuri se adaugă altor decizii de protecție socială pe care guvernul le-a promovat pentru vârstnicii cu venituri mici.

“De aceea, am decis creșterea unor plafoane de venituri pentru care pensionarii primesc sprijin pentru achiziția de alimente și medicamente sau pentru plata facturilor la încălzire. Prin toate aceste măsuri și reforme, cred că am demonstrat că prezența noastră la guvernare reprezintă cea mai sigură garanție pentru pensionari că interesele lor sunt apărate și corect reprezentate în actul de guvernare. Pentru că asta înseamnă respect față de cei care au muncit o viață,” a completat premierul.