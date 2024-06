Anca a pierdut viața după o luptă îndelungată cu o boală necruțătoare, cancerul. Înainte de a părăsi această lume, Anca a lăsat un mesaj de adio sfâșietor, care a emoționat profund pe toți cei care au cunoscut-o și au apreciat-o.

Anca Molnar a fost o figură de referință în industria make-up-ului, lucrând cu numeroase vedete și câștigându-și reputația datorită talentului și dedicării sale. Pierderea ei este resimțită intens de întreaga comunitate artistică și de toți cei care au avut privilegiul de a colabora cu ea. Mesajul său de adio rămâne un testament al luptei și curajului de care a dat dovadă până în ultimele momente.

Am venit, am trăit frumos și am plecat spre o altă lume. Am luptat cum am știut mai bine și cu toate puterile mele… Până la ultima picătură de SPERANȚĂ. Vă las în suflet mulțumirea pentru cât de frumoasă mi-a fost viața. Zâmbetul meu să vă rămână mărturie că am trăit-o din plin. Mi-am dorit de atâtea ori să iau telefonul în mână pentru ultima dată și să vă las un ultim îndemn: trăiți frumos și trăiți din plin! Eu, Anca Molnar am plecat… Acasă. Dar de acolo voi continua să vă veghez mereu! Rămâneți cu bine și căutați-mă printre stele. Din când în când am să vă fac cu ochiul!,

a fost mesajul de adio lăsat de Anca Molnar.