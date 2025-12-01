De Ziua Națională a României, Statele Unite au transmis un mesaj de sprijin pentru relațiile bilaterale, subliniind rolul României ca aliat NATO și partener de încredere în regiunea Mării Negre.

În comunicatul înaintat Administrației Prezidențiale, Washingtonul punctează extinderea cooperării în domeniul securității, energiei și comerțului, cu ocazia Zilei Naționale a României.

„Apreciez rolul de lider al României ca aliat NATO și pilon al securității regionale și încurajez continuarea rolului său în promovarea stabilității în regiunea Mării Negre. Pe baza acestei fundații, ne așteptăm să extindem oportunitățile de comerț, investiții și inovare care vor stimula economiile noastre. Diplomația noastră civică durabilă rămâne piatra de temelie a acestei alianțe dinamice. Pe măsură ce administrația mea lucrează pentru a face America mai sigură, mai puternică și mai prosperă, mă bazez pe relația noastră strânsă și pe istoria noastră comună.”

Franța: 145 de ani de relații diplomatice

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj care evidențiază parteneriatul strategic și rolul esențial al României în securitatea europeană.

Macron subliniază contribuția Franței la apărarea flancului estic al NATO, prezența militară de la Cincu și cooperarea în industria de apărare.

„Cu ocazia Zilei Naționale a României, am plăcerea de a vă adresa… sincere felicitări (…). Împărtășim ambiția de a consolida în continuare aceste legături, bazându-ne pe parteneriatul strategic franco-român, a cărui foaie de parcurs este în curs de actualizare. Relația noastră privilegiată se datorează și locului pe care îl ocupă francofonia în țara dumneavoastră, un adevărat catalizator pentru afinitatea noastră culturală și lingvistică.”

Ucraina: Zelenski mulțumește României pentru sprijinul acordat în război

Președintele Volodimir Zelenski a transmis un mesaj apreciind sprijinul constant al României pentru Ucraina, atât în privința suveranității teritoriale, cât și a parcursului european și euroatlantic.

„Apreciem cu sinceritate poziția fermă a Bucureștiului în sprijinul suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei… Ucrainenii sunt recunoscători partenerilor români pentru asistența practică acordată statului nostru. Sunt convins că aceasta reprezintă o contribuție importantă nu doar la consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei, ci și a securității României și a Europei.”

Marea Britanie: Regele Charles transmite un mesaj oficial președintelui României

Casa Regală a Marii Britanii a transmis, prin ambasadă, un mesaj adresat președintelui României, reafirmând relațiile de prietenie și respectul față de țara noastră.

Mesajul a fost predat personal la recepția de la Palatul Cotroceni.

„Ambasada Majestății Sale Britanice își transmite complimentele… și are onoarea să informeze că, cu ocazia Zilei Naționale a României, Majestatea Sa Regele a transmis mesajul atașat… Ambasada Majestății Sale Britanice profită de această ocazie pentru a reînnoi Administrației Prezidențiale a României și Ministerului Afacerilor Externe ale României asigurarea celei mai înalte considerații.”

Japonia: Mesaj imperial transmis în format confidențial

Ambasada Japoniei a anunțat că Majestatea Sa Împăratul Japoniei a transmis un mesaj oficial Președintelui României.

Textul a fost înaintat în regim de confidențialitate, cu mențiunea explicită:

„Ambasada Japoniei în România prezintă complimentele sale Ministerului Afacerilor Externe al României și are onoarea de a transmite prin prezenta mesajul adresat de Majestatea Sa Împăratul Japoniei Excelenței Sale Domnului Nicușor-DanieI Dan, Președintele României…. Conținutul scrisorii nu trebuie făcut public și trebuie păstrat strict confidențial.”

Republica Moldova: Maia Sandu evocă momentul istoric al Marii Uniri

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj pe Facebook, subliniind valorile de libertate și democrație născute din momentul istoric al anului 1918.

„Astăzi celebrăm momentul istoric de la 1 decembrie 1918 – un moment care a deschis acum mai bine de un secol drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român. Aceste valori sunt însă amenințate acum mai mult ca oricând. În acest context complicat, datoria noastră este să onorăm prin fapte eforturile și sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la Alba Iulia. Să apărăm moștenirea lor, pentru ca și noi, la rândul nostru, să lăsăm copiilor și nepoților un spațiu românesc în care să poată trăi liber, demn și cu respect pentru valorile naționale. La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor!”

Consiliul Uniunii Europene: România, pilon în securitatea cibernetică a UE

Prin mesajul publicat pe pagina oficială de Facebook, Consiliul UE a evidențiat importanța Zilei Marii Uniri și rolul României în arhitectura europeană de securitate cibernetică, grație Centrului de Competență găzduit la București.

În mesaj se precizează:

„La mulți ani, România, de ziua Marii Uniri! 1 decembrie este Ziua Marii Uniri, care comemorează momentul în care regiunea Transilvaniei (împreună cu părți din Banat, Crișana și Maramureș) s-a unit oficial cu Regatul României la Alba Iulia în 1918, creând astfel statul român unic așa cum îl cunoaștem astăzi.”

