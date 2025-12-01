6.6 C
București
marți, 2 decembrie 2025
caută...
AcasăPoliticăMesaje internaționale pentru România, de 1 Decembrie: Liderii lumii transmit felicitări și...

Mesaje internaționale pentru România, de 1 Decembrie: Liderii lumii transmit felicitări și reafirmă parteneriate strategice

PoliticăȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru
parada ziua nationala 6
Parada militară de Ziua Națională a României, în București, 1 decembrie 2025. Inquam Photos / George Călin
12 poze
Vezi
galeria
foto
parada ziua nationala 12
parada ziua nationala 11
parada ziua nationala 10
parada ziua nationala 9
parada ziua nationala 8

De Ziua Națională a României, Statele Unite au transmis un mesaj de sprijin pentru relațiile bilaterale, subliniind rolul României ca aliat NATO și partener de încredere în regiunea Mării Negre.

În comunicatul înaintat Administrației Prezidențiale, Washingtonul punctează extinderea cooperării în domeniul securității, energiei și comerțului, cu ocazia Zilei Naționale a României.

„Apreciez rolul de lider al României ca aliat NATO și pilon al securității regionale și încurajez continuarea rolului său în promovarea stabilității în regiunea Mării Negre. Pe baza acestei fundații, ne așteptăm să extindem oportunitățile de comerț, investiții și inovare care vor stimula economiile noastre. Diplomația noastră civică durabilă rămâne piatra de temelie a acestei alianțe dinamice. Pe măsură ce administrația mea lucrează pentru a face America mai sigură, mai puternică și mai prosperă, mă bazez pe relația noastră strânsă și pe istoria noastră comună.”

Franța: 145 de ani de relații diplomatice 

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj care evidențiază parteneriatul strategic și rolul esențial al României în securitatea europeană.

Macron subliniază contribuția Franței la apărarea flancului estic al NATO, prezența militară de la Cincu și cooperarea în industria de apărare.

„Cu ocazia Zilei Naționale a României, am plăcerea de a vă adresa… sincere felicitări (…). Împărtășim ambiția de a consolida în continuare aceste legături, bazându-ne pe parteneriatul strategic franco-român, a cărui foaie de parcurs este în curs de actualizare. Relația noastră privilegiată se datorează și locului pe care îl ocupă francofonia în țara dumneavoastră, un adevărat catalizator pentru afinitatea noastră culturală și lingvistică.”

Ucraina: Zelenski mulțumește României pentru sprijinul acordat în război

Președintele Volodimir Zelenski a transmis un mesaj apreciind sprijinul constant al României pentru Ucraina, atât în privința suveranității teritoriale, cât și a parcursului european și euroatlantic.

„Apreciem cu sinceritate poziția fermă a Bucureștiului în sprijinul suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei… Ucrainenii sunt recunoscători partenerilor români pentru asistența practică acordată statului nostru. Sunt convins că aceasta reprezintă o contribuție importantă nu doar la consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei, ci și a securității României și a Europei.”

Marea Britanie: Regele Charles transmite un mesaj oficial președintelui României

Casa Regală a Marii Britanii a transmis, prin ambasadă, un mesaj adresat președintelui României, reafirmând relațiile de prietenie și respectul față de țara noastră.

Mesajul a fost predat personal la recepția de la Palatul Cotroceni.

„Ambasada Majestății Sale Britanice își transmite complimentele… și are onoarea să informeze că, cu ocazia Zilei Naționale a României, Majestatea Sa Regele a transmis mesajul atașat… Ambasada Majestății Sale Britanice profită de această ocazie pentru a reînnoi Administrației Prezidențiale a României și Ministerului Afacerilor Externe ale României asigurarea celei mai înalte considerații.”

Japonia: Mesaj imperial transmis în format confidențial

Ambasada Japoniei a anunțat că Majestatea Sa Împăratul Japoniei a transmis un mesaj oficial Președintelui României.

Textul a fost înaintat în regim de confidențialitate, cu mențiunea explicită:

„Ambasada Japoniei în România prezintă complimentele sale Ministerului Afacerilor Externe al României și are onoarea de a transmite prin prezenta mesajul adresat de Majestatea Sa Împăratul Japoniei Excelenței Sale Domnului Nicușor-DanieI Dan, Președintele României…. Conținutul scrisorii nu trebuie făcut public și trebuie păstrat strict confidențial.”

Republica Moldova: Maia Sandu evocă momentul istoric al Marii Uniri

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj pe Facebook, subliniind valorile de libertate și democrație născute din momentul istoric al anului 1918.

„Astăzi celebrăm momentul istoric de la 1 decembrie 1918 – un moment care a deschis acum mai bine de un secol drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român. Aceste valori sunt însă amenințate acum mai mult ca oricând. În acest context complicat, datoria noastră este să onorăm prin fapte eforturile și sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la Alba Iulia. Să apărăm moștenirea lor, pentru ca și noi, la rândul nostru, să lăsăm copiilor și nepoților un spațiu românesc în care să poată trăi liber, demn și cu respect pentru valorile naționale. La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor!”

Consiliul Uniunii Europene: România, pilon în securitatea cibernetică a UE

Prin mesajul publicat pe pagina oficială de Facebook, Consiliul UE a evidențiat importanța Zilei Marii Uniri și rolul României în arhitectura europeană de securitate cibernetică, grație Centrului de Competență găzduit la București.

În mesaj se precizează:

„La mulți ani, România, de ziua Marii Uniri! 1 decembrie este Ziua Marii Uniri, care comemorează momentul în care regiunea Transilvaniei (împreună cu părți din Banat, Crișana și Maramureș) s-a unit oficial cu Regatul României la Alba Iulia în 1918, creând astfel statul român unic așa cum îl cunoaștem astăzi.”

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
Cele mai citite

Capitala marchează Ziua Națională cu o paradă militară impresionantă la Arcul de Triumf

Special Dana Macsim - 0
Peste 2.900 de militari și reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, SRI, STS și Administrației Naționale a Penitenciarelor sunt implicați în evenimentCapitala...

Vremea se încălzește treptat: maxime spre 14 grade și precipitații în următoarele două săptămâni

Meteo Narcis Rosioru - 0
Potrivit prognozei ANM pentru următoarele două săptămâni, vremea va intra într-un proces general de încălzire, cu temperaturi ce vor urca în multe regiuni până...

Slujbe de Te Deum în toată țara de Ziua Națională

Special Dana Macsim - 0
Ceremonia religioasă are rolul de a aduce mulțumire pentru unitatea și libertatea poporului român și de a cinsti memoria eroilor care au înfăptuit Marea...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.