Oficialul a subliniat că Germania rămâne unul dintre pilonii principali ai sprijinului european pentru statul invadat de Moscova

Vicecancelarul german Lars Klingbeil a transmis luni, în cadrul unei vizite surpriză la Kiev, că Rusia nu trebuie să își facă iluzii în privința determinării Berlinului de a susține Ucraina. Oficialul, care conduce Partidul Social-Democrat, partener minoritar în coaliția condusă de cancelarul Friedrich Merz, a subliniat că Germania rămâne unul dintre pilonii principali ai sprijinului european pentru statul invadat de Moscova.

„Putin trebuie să înțeleagă foarte clar că sprijinul nostru nu se clatină. Din contră, Germania rămâne al doilea cel mai important susținător al Ucrainei la nivel mondial și principalul în Europa. Kievul poate conta pe noi”, a declarat Klingbeil, citat de Reuters.

Datele prezentate de Ministerul de Finanțe arată că, de la începutul războiului, Germania a contribuit cu 50,5 miliarde de euro, sub formă de ajutor militar, umanitar și economic.

În același timp, vicecancelarul german a cerut liderului de la Kremlin să dea dovadă de voință politică pentru identificarea unei soluții de pace. „Este nevoie de un proces de negociere real, de un armistițiu și de garanții de securitate solide, pentru ca pacea să fie una durabilă”, a precizat el, adăugând că Germania acționează în strânsă coordonare cu partenerii internaționali.

Vizita lui Klingbeil are loc pe fondul presiunilor crescânde exercitate de președintele american Donald Trump, pentru o încheiere rapidă a războiului. La Kiev, însă, există îngrijorări că Washingtonul ar putea încerca să impună un acord care să favorizeze Moscova.

Discuțiile despre arhitectura de securitate post-conflict pentru Ucraina sunt tot mai intense. Președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer au pledat recent pentru posibilitatea desfășurării unor trupe occidentale într-o coaliție dedicată apărării Ucrainei. Și cancelarul Merz a lăsat deschisă această opțiune, deși o asemenea decizie ar putea genera controverse majore în politica germană și europeană.

