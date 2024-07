Selena Gomez a sărbătorit luni, 22 iulie 2024, împlinirea a 32 de ani alături de cei mai apropiați prieteni. Cu această ocazie specială, iubitul ei, Benny Blanco, a postat un mesaj emoționant pe Instagram, rememorând prima lor întâlnire.

Selena Gomez a împlinit 32 de ani

Selena Gomez a trecut de borna de 30 de ani, iar aceasta a sărbătorit alături de prieteni. Ea a distribuit pe contul ei de Instagram câteva fotografii, mulțumindu-le fanilor pentru urările primite.

În comentariile la postarea Selenăi, Blanco a menționat că lănțișorul pe care îl poartă ea a fost inițial al lui. De asemenea, el a publicat două fotografii emoționante: una de la prima lor întâlnire, când filmau videoclipul pentru piesa „I Can’t Get Enough” alături de J Balvin și Tainy, și o alta în care Selena zâmbește și îmbrățișează un ursuleț alb.

„Obișnuiam să fiu un ursuleț de pluș în videoclipul tău și acum ajung să fiu unul în viața reală… Te iubesc!”, a scris el în dreptul postării.

Selena Gomez, născută pe 22 iulie 1992 în Grand Prairie, Texas, este o artistă multifacetică care și-a câștigat faima prin talentul său în muzică, actorie și producție.

Cariera ei a început la o vârstă fragedă, când a fost descoperită de Disney Channel, devenind un nume cunoscut prin rolul său din serialul „Wizards of Waverly Place”.

Acest rol nu doar că i-a adus popularitate, dar i-a și deschis calea către industria muzicală și cinematografică.

În domeniul muzicii, Selena a lansat mai multe albume de succes, atât ca artist solo, cât și ca parte a trupei „Selena Gomez & the Scene”.

Hit-uri precum „Come & Get It”, „Good for You”, și „Lose You to Love Me” au dominat topurile și i-au consolidat poziția ca una dintre cele mai influente artiste pop ale generației sale.

Vocea sa distinctivă și versurile care reflectă adesea experiențe personale au rezonat cu milioane de fani din întreaga lume.

Pe lângă succesul în muzică, Selena Gomez și-a demonstrat și abilitățile de actriță în diverse filme și seriale. Printre proiectele notabile se numără „Spring Breakers”, „The Dead Don’t Die” și serialul de succes de pe Netflix, „13 Reasons Why”, unde a fost și producător executiv.

Acest serial a abordat teme complexe și sensibile, câștigând atât aprecieri, cât și controverse, dar subliniind capacitatea Selenei de a influența cultura pop și de a provoca discuții importante.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!