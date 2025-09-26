„Mergeți la vot!” Maia Sandu face un apel final către alegători

În ultima zi a campaniei electorale, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un mesaj puternic către cetățeni, îndemnându-i să participe la vot pe 28 septembrie. Șefa statului a avertizat că absența de la urne ar favoriza exact interesele celor corupți și influența Kremlinului în țară.

Maia Sandu a subliniat că alegerile de duminică sunt decisive pentru viitorul Republicii Moldova, fiind o alegere între integrarea europeană și revenirea sub influența forțelor care au blocat progresul țării în trecut.

Dragi cetățeni, azi vreau să vă vorbesc nu în calitate de președinte, ci în calitate de cetățean. În calitate de cetățean care, acum 10 ani, a decis că nu vrea să trăiască într-o țară condusă de hoți. Și, alături de mulți dintre voi, ne-am pornit să dăm jos regimul oligarhic. Au urmat ani grei de luptă cu un regim corupt. Periculos, care și-a bătut joc de oameni și de imaginea țării noastre. A fost mai greu decât ne-am imaginat, a declarat Maia Sandu, potrivit tv8.md.

