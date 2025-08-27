Mélenchon a anunțat că partidul său va depune, pe 23 septembrie, o nouă moțiune de destituire a președintelui

Jean-Luc Mélenchon, liderul formațiunii La France insoumise (LFI), a lansat un atac dur la adresa președintelui Emmanuel Macron, afirmând că acesta ar trebui să părăsească funcția, în cazul în care premierul François Bayrou nu reușește să obțină votul de încredere în Parlament, programat pe 8 septembrie.

„Nu putem continua să negociem cu acest regim. Macron trebuie împiedicat să impună pentru a treia oară un prim-ministru care să ducă aceeași politică falimentară. De aceea, trebuie să plece. Haosul este Macron”, a spus Mélenchon la microfonul France Inter, potrivit BFMTV.

Fostul candidat la prezidențiale consideră că responsabilitatea crizei actuale nu îi aparține premierului desemnat, ci șefului statului, care ar fi principalul vinovat pentru eșecul economic și politic al Franței. În acest sens, Mélenchon a anunțat că LFI va depune, pe 23 septembrie, o nouă moțiune de destituire a președintelui.

„Politica ofertei, promovată de Macron și refuzul său de a crește taxele pentru cei bogați, au eșuat. Suntem într-o criză de regim, iar președintele insistă să o adâncească”, a afirmat liderul opoziției de stânga, care pledează pentru o a VI-a Republică, menită să reformeze sistemul actual, considerat depășit.

Mélenchon a extins criticile și la nivel internațional, acuzându-i pe Donald Trump și pe liderii liberali europeni că întrețin „condițiile unui haos global”.

Deși spune că partidul său este pregătit să guverneze, liderul LFI subliniază că prioritatea rămâne plecarea lui Macron și oferirea poporului francez a unei alternative între „politica reducerii costului muncii” și „un program de relansare ecologică și socială”.

