Melatonina, considerată inofensivă, ridică semne de întrebare: studiul arată risc crescut de insuficiență cardiacă și mortalitate

Un nou studiu prezentat la American Heart Association’s Scientific Sessions 2025 aduce vești surprinzătoare despre suplimentul de somn pe care milioane de oameni îl consideră „natural și sigur”: melatonina. Cercetarea, realizată pe un eșantion de peste 130.000 de adulți cu insomnie cronică, arată că persoanele care au utilizat melatonină timp de un an sau mai mult au avut un risc semnificativ mai mare de a fi diagnosticate cu insuficiență cardiacă, de a fi internate în spital și chiar de a deceda în următorii cinci ani, comparativ cu pacienții care nu au folosit suplimentul.

Datele studiului și metodologia

Cercetătorii au folosit rețeaua globală de date TriNetX, urmărind dosarele medicale electronice a 130.828 de adulți, cu o medie de vârstă de 55,7 ani, dintre care 61,4% femei. Persoanele care au folosit melatonină timp de 12 luni sau mai mult au fost comparate cu pacienți similari care nu au folosit niciodată suplimentul.

Studiul a exclus persoanele cu insuficiență cardiacă anterioară și pe cele care foloseau alte medicamente pentru somn, pentru a limita factorii de confuzie. Rezultatele au arătat că utilizatorii pe termen lung ai melatoninei aveau aproximativ 90% mai multe șanse să dezvolte insuficiență cardiacă și aproape 3,5 ori mai multe șanse să fie internați pentru această afecțiune, comparativ cu neutilizatorii. De asemenea, riscul de deces din orice cauză era aproape dublu în rândul celor care luau melatonină.

CITEȘTE ȘI – Criză ADHD în Anglia: Serviciile NHS refuză noi pacienți pe fondul cererii uriașe

Melatonina este un hormon produs de glanda pineală, care reglează ciclul somn-veghe. În Statele Unite, versiuni sintetice identice chimic cu hormonul natural se vând fără prescripție medicală, fiind utilizate frecvent pentru insomnie și jet-lag. Totuși, puterea și puritatea suplimentului pot varia, deoarece nu sunt reglementate ca medicamentele eliberate pe bază de rețetă.

Suplimentele cu melatonină s-ar putea să nu fie atât de inofensive pe cât se crede. Dacă studiul nostru va fi confirmat, ar putea schimba modul în care medicii consiliază pacienții privind ajutoarele pentru somn, a declarat Ekenedilichukwu Nnadi, autorul principal și medic internist la SUNY Downstate/Kings County Primary Care din Brooklyn.

Autorii subliniază că studiul este observațional și nu poate demonstra cauzalitate. Există factori confuzivi posibili, precum severitatea insomniei, utilizarea altor medicamente pentru somn sau condiții psihice asociate. Totuși, constanța semnalelor în mai multe analize sugerează că trebuie tratată cu seriozitate.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.