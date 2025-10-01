Trump a relatat recent, în fața conducerii armatei americane, că a ordonat mutarea celor două submarine strategice ca răspuns la comentarii pe care le-a considerat provocatoare din partea lui Medvedev

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a reacționat ironic la afirmațiile președintelui american, Donald Trump, privind poziționarea a două submarine nucleare în apropierea Rusiei. Fostul lider de la Kremlin a comparat situația cu o veche zicală despre o pisică inexistentă, într-o cameră întunecată, scrie agenția TASS.

Trump a relatat recent, în fața conducerii armatei americane, că a ordonat mutarea celor două submarine strategice ca răspuns la comentarii pe care le-a considerat provocatoare din partea lui Medvedev, pe care l-a numit „o persoană stupidă”.

„Donald Trump vorbește din nou despre submarinele pe care le-a trimis ‘lângă coasta Rusiei’, insistând că sunt complet nedetectabile”, a scris Medvedev pe rețeaua de mesagerie Max, platforma națională rusă. „Este greu să găsești o pisică neagră într-o cameră întunecată, mai ales dacă nu există nici o pisică”, a adăugat acesta, făcând aluzie la faptul că prezența submarinelor nu ar fi confirmată.

Trump a reluat episodul din luna precedentă în fața generalilor și amiralilor americani, sugerând că a fost provocat de declarațiile oficialului rus, privind armamentul nuclear. „A fost într-adevăr o persoană stupidă… a menționat cuvântul nuclear”, a spus liderul american, adăugând: „Eu îi spun cuvântul cu N. Există două cuvinte cu N și nu ai voie să folosești niciunul”.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube