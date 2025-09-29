Circa 70% din pacienții din România sunt tratați cu medicamente generice, iar 90% dintre acestea compensate au prețuri sub 50 de lei, fiind extrem de sensibile la inflație și la orice creșteri de preț, a declarat Arina Gholmieh, vicepreședinte al Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR).

„Este o presiune foarte mare pe medicamente generice. Suntem aproape de media UE la vânzările de unități sau valoare la medicamente. Pe de altă parte, nu ne putem aștepta să găsim finanțare mai mare peste noapte. Dar putem face optimizări bugetare”, a precizat Gholmieh, în cadrul conferinței ZF HEALTH&PHARMA SUMMIT 2025.

Potrivit reprezentantei APMGR, prețul minim din coșul de referință, combinat cu taxa clawback, reprezintă o presiune extrem de mare asupra medicamentelor generice cu prețuri foarte mici.

„Acesta este și motivul pentru care avem un număr mai mic de medicamente generice decât alte țări, de două ori mai mic decât în Cehia și Polonia, și de 45 de ori mai mic decât în Germania”, a explicat Gholmieh.

Date cheie despre piața medicamentelor generice

Sunt aproximativ 3.000 de medicamente generice disponibile pe piață.

Taxa clawback, chiar redusă la 15%, reprezintă o presiune considerabilă. Pentru medicamentele generice care contribuie la optimizarea bugetară, aceasta ar putea fi redusă la 5% sau chiar eliminată pentru a asigura sustenabilitatea și pentru a încuraja introducerea de noi medicamente generice.

Prețul de intrare al medicamentelor generice se erodează rapid: cu 40% în primul an și până la 71% după patru ani.

Acces și bariere pentru biosimilare

Gholmieh a subliniat că accesul pacienților la medicamente generice și biosimilare este adesea întârziat:

Medicamentele biosimilare apar pe piață după expirarea brevetului medicamentelor inovative, dar includerea lor în lista de rambursare se face cu întârziere de 1,5-2 ani, ceea ce reduce economiile și accesul pacienților.

Protocolul terapeutic adaptat și achizițiile publice lungi (2-4 ani) împiedică introducerea rapidă a medicamentelor biosimilare.

„Necesitatea modificărilor legislative și a predictibilității„Există și bariere birocratice care trebuie eliminate pentru a asigura un acces mai bun la medicamente, optimizare bugetară și tratament pentru mai mulți pacienți. Piața trebuie să fie atractivă, să ofere sustenabilitate pentru plătitori, tratamente pentru pacienți și un randament rezonabil pentru industrie, astfel încât să fie încurajate investițiile în România”, a concluzionat Gholmieh.

