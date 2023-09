Meciul România-Kosovo a fost întrerupt. Suporterii români solidari cu sârbii: Kosovo e Serbia/ Basarabia e România

Meciul de pe Arena Națională din preliminriile Campionatului European de Fotbal 2024, România-Kosovo, a fost întrerupt din cauza scandărilor, a mesajelor cu tentă politică și a torțelor aruncate de suporterii de la ”Uniți Sub Tricolor”, scriu cei de la digisport.ro.

”Basarabia e România / Kosovo e Serbia”, a fost mesajul afișat de suporteri pe banner.

Jucătorii au mers la vestiare, după ce arbitrul Willy Delajod a decis să întrerupă meciul.

Selecționata lui Edi Iordănescu poate suferi de pe urma acestui lucru, mai ales că suntem luați deja în vizor de către cei de la UEFA.

Întrucât România a avut mai multe sectoare închise la meciul cu Israel, din cauza incidentelor cu Belarus, “Tricolorii” ar putea fi sancționați inclusiv cu o partidă fără spectatori.

Paradoxul fotbalului: Meci crucial cu „teritoriul” Kosovo, o entitate care nu există pentru România

Antrenorul selecţionatei Kosovo, Primoz Gliha, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că în România există o adevărată cultură a fotbalului şi că jucătorii săi trebuie să fie foarte disciplinaţi în partida de marţi, din preliminariile EURO 2024, potrivit agerpres.ro.

“Cunosc foarte bine tradiţia fotbalului românesc, am văzut foarte multe meciuri. Există o cultură a fotbalului aici şi asta este foarte important. Dar în fotbal nu se ştie niciodată ce se poate întâmpla. Contează foarte mult cum joci tu. Este adevărat, e important şi cum joacă adversarul, dar mai important este cum joci tu. Cultura fotbalului aici este la nivel ridicat, echipa naţională a avut multă experienţă, cu mulţi jucători tehnici de-a lungul istoriei. Când joci împotriva unor jucători tehnici ai nevoie de multă disciplină pentru că altfel în fiecare secundă poţi avea probleme”, a declarat Gliha.

Tehnicianul sloven a precizat că există o presiune a rezultatului tot timpul şi că nu este diferită situaţia în care se găseşte echipa sa în acest moment.

“Mâine mă aştept să facem tot ceea ce ţine de noi să câştigăm acest meci, trebuie să fim pozitivi. Acelaşi lucru l-am spus şi înaintea meciului cu Elveţia. Tot timpul suntem sub presiune, nu doar la acest meci, am venit aici să obţinem lucruri bune, altfel, tot timpul în viaţă eşti sub presiune. Nu avem o strategie privind calificarea, important este ce facem în următoarele cinci meciuri. Pentru mine nu asta e important, ci să fim concentraţi tot timpul. Dacă ai aşteptări este posibil să fii dezamăgit şi atunci s-ar putea să ai o problemă. Să joci fotbal şi să dai tot ce poţi pe teren, asta este cel mai important”, a mai spus Primoz Gliha.

Jucătorul Mergim Vojvoda a afirmat că România are în componenţă jucători valoroşi, dar mai important este ca echipa sa să fie concentrată asupra propriului joc.

“Cunosc câţiva jucători români, cum ar fi Drăguşin sau Răzvan Marin, dar nu vreau să intru prea mult în detalii. Noi trebuie să fim concentraţi pentru că România este o echipă bună, nu contează foarte mult unde evoluează jucătorii lor. Noi trebuie să rămânem concentraţi pe jocul nostru. Chiar dacă stadionul va fi plin, pentru orice jucător există o motivaţie mai mare atunci când joacă în faţa unor suporteri numeroşi, deci nu cred că este o problemă asta”, a declarat Vojvoda, fundaş legitimat la Torino FC.

