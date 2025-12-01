Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță că va propune un mecanism automat de protecție pentru toate produsele agroalimentare atunci când inflația depășește 5%, o intervenție inspirată de modul în care BNR stabilizează cursul valutar.

Măsura ar urma să intre în vigoare după expirarea actualei plafonări a adaosurilor comerciale, prevăzută până la 31 martie 2026, transmite Agerpres.

Ministrul a explicat motivele care au stat la baza inițiativei:

„Sunt de acord să nu mai intervenim în piaţă. (…) Şi atunci când inflaţia e peste 5%, să intre acest mecanism pentru toate produsele agroalimentare. În cazul în care inflaţia este sub 5%, piaţa să fie liberă şi să fie eliminat. (…) Aşa cum se intervine pe cursul leu-euro, aşa să se intervină şi pe inflaţia din România”, a declarat ministrul Agriculturii.

Barbu: plafonarea adaosului comercial „a fost una foarte bună”

În ciuda criticilor venite inițial din partea mai multor analiști economici, Florin Barbu afirmă că schema de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază și-a dovedit eficiența: inflația a coborât la 5,5%, după ce în decembrie 2022 se situa la 12,8%.

Ministrul subliniază și că dorește ca noul mecanism să fie introdus prin lege, nu printr-o decizie a Executivului:

„Deocamdată am avut o discuţie cu colegii din Parlament, de la grupul Partidului Social Democrat. Voi merge şi către celelalte grupuri (…) pentru că această lege vreau să fie aprobată în Parlamentul României, nu în Guvernul României”, a explicat Barbu.

Prețurile de sărbători și suspiciuni de speculații

Referindu-se la scumpirile din perioada sărbătorilor, ministrul a precizat că acestea trebuie atent verificate.

„Oricine face comercializare speculează în perioada sărbătorilor şi într-adevăr este o creştere. Dar aici sunt atribuţiile Consiliului Concurenţei privind distorsionarea pieţei”, a transmis oficialul MADR.

Barbu afirmă că a cerut instituției „verificări clare”, avertizând asupra posibilelor înțelegeri între retaileri sau producători:

„Anumite înţelegeri între magazinele de retail sau între anumiţi producători, aceste practici comerciale neloiale trebuie să dispară”, a subliniat ministrul.

Acesta a atras atenția și asupra efectului creșterii prețurilor la energie și combustibili, care se reflectă direct în costurile alimentelor și în dinamica inflației.

Plafonarea adaosurilor comerciale, prelungită până în 2026

Măsura de plafonare a adaosului comercial pentru produsele alimentare de bază a fost introdusă în iulie 2023, prin OUG 67/2023, și prelungită ulterior prin mai multe ordonanțe, cea mai recentă având termen până la 31 martie 2026.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.