McGregor i-a cerut ajutorul lui Musk! Probleme mari pentru fostul campion UFC în cursa prezidențială din Irlanda

Conor McGregor întâmpină dificultăți în a obține nominalizarea necesară pentru a apărea pe buletinul de vot.

Conor McGregor (37 de ani), fost campion UFC, și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din Irlanda, dar se lovește de obstacole majore încă din faza de înscriere. Potrivit legislației electorale, un candidat poate intra în cursă doar dacă este susținut de cel puțin 20 dintre cei 234 de parlamentari sau de minimum patru din cele 31 de consilii locale.

McGregor nu a reușit până acum să strângă sprijinul necesar, iar într-o postare publicată pe 4 septembrie a făcut apel direct la irlandezi să contacteze consilierii locali din zonele lor pentru a-i obține nominalizarea.

Cum timpul presează, fostul luptător a apelat la o altă strategie surprinzătoare: i-a cerut ajutorul miliardarului Elon Musk (54 de ani). Pe rețelele de socializare, McGregor a transmis că are nevoie de sprijin la „nivel demn de Superman” pentru a-și asigura locul pe buletinul de vot.

Deocamdată nu este clar dacă Musk va răspunde apelului, însă mesajul scoate în evidență dificultățile cu care McGregor se confruntă în prima sa experiență politică majoră.

Alegerile prezidențiale din Irlanda se anunță extrem de competitive, iar povestea transformării unui star UFC într-un posibil șef de stat atrage deja atenția opiniei publice internaționale.

