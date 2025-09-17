Mbappe, pe „modul Cristiano”! Francezul doboară recorduri și poate amenința chiar performanța lui Ronaldo

Dubla cu Marseille confirmă forma incredibilă a starului de 26 de ani.

Kylian Mbappe a devenit omul momentului la Real Madrid. Atacantul francez a adus primele trei puncte pentru „blanco” în grupele Champions League, reușind o dublă din penalty în victoria cu 2-1 contra lui Olympique Marseille. Cu aceste reușite, Mbappe a ajuns la 6 goluri în 5 meciuri în actualul sezon pentru echipa de pe Santiago Bernabeu.

În ultimele 35 de zile, starul de 26 de ani a marcat de nu mai puțin de 10 ori pentru Real Madrid și echipa națională a Franței. Evoluțiile sale l-au făcut pe presa spaniolă să scrie că a intrat pe „modul Cristiano”.

Statistici impresionante și un record vizat

Publicația MARCA a titrat că cele două goluri „au salvat-o de la sufocare” pe Real Madrid, în timp ce AS a subliniat: „Kylian nu a iertat!”.

În zona mixtă, Mbappe a declarat: „Nu mă gândesc dacă sunt un lider, eu sunt Kylian Mbappe”, un răspuns care arată siguranța și încrederea francezului.

74,5 minute este frecvența cu care a marcat pentru Real Madrid în acest sezon, cu 39% mai bună decât media sa totală la club.

A bifat 10 șuturi din totalul de 28 expediate de Real Madrid către poarta lui Marseille.

A avut 5 șuturi pe spațiul porții, 6 ocazii create și 20 de pase în treimea adversă.

În prezent, Mbappe are o medie de 1,2 goluri pe meci. Dacă o va menține, poate ajunge la 76 de reușite într-un sezon – un record care ar depăși performanța lui Cristiano Ronaldo în tricoul Realului.

Seria uluitoare a lui Mbappe

Începând cu amicalul din Tirol, pe 12 august, Mbappe a marcat 10 goluri: câte două cu Tirol, Osasuna și Oviedo, alte două pentru naționala Franței, plus ultimele trei în La Liga și Champions League (Real Sociedad și dubla cu Marseille).

Antrenorul Xabi Alonso a subliniat impactul acestuia: „Dincolo de cele două goluri, Mbappe are un impact grozav asupra celorlalți. Kylian se află într-un moment bun din punct de vedere personal și fotbalistic și sunt fericit să lucrez cu el. Am multe personalități puternice în vestiar la Madrid și sunt foarte mulțumit.”

În total, Mbappe a ajuns la 35 de goluri în 40 de partide pentru Real Madrid, ceea ce înseamnă o medie de 89,6 minute pentru fiecare reușită.

