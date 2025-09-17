Mbappe, egal cu Thomas Muller în clasamentul all-time al golgheterilor Champions League

Dubla cu Marseille l-a dus pe francez la cota 57 de goluri în competiția europeană.

Kylian Mbappe a scris din nou istorie în UEFA Champions League. Atacantul francez de la Real Madrid a reușit o dublă în victoria cu 2-1 împotriva lui Olympique Marseille, pe „Santiago Bernabeu”, și a urcat pe locul 6 în clasamentul all-time al marcatorilor.

Cu cele două reușite, Mbappe a ajuns la 57 de goluri, egalându-l pe Thomas Muller, legenda lui Bayern Munchen. Cei doi împart acum aceeași treaptă în ierarhia istorică a competiției.

Clasamentul golgheterilor all-time din Champions League

140 goluri: Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus)

Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus) 129 goluri: Lionel Messi (Barcelona, PSG)

Lionel Messi (Barcelona, PSG) 105 goluri: Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, Bayern, Barcelona)

Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, Bayern, Barcelona) 90 goluri: Karim Benzema (Lyon, Real Madrid)

Karim Benzema (Lyon, Real Madrid) 71 goluri: Raul Gonzalez (Real Madrid, Schalke)

Raul Gonzalez (Real Madrid, Schalke) 57 goluri: Kylian Mbappe (Monaco, PSG, Real Madrid)

Kylian Mbappe (Monaco, PSG, Real Madrid) 57 goluri: Thomas Muller (Bayern Munchen)

Thomas Muller (Bayern Munchen) 56 goluri: Ruud van Nistelrooy (PSV, Manchester United, Real Madrid)

Ruud van Nistelrooy (PSV, Manchester United, Real Madrid) 50 goluri: Thierry Henry (Monaco, Arsenal, Barcelona)

Thierry Henry (Monaco, Arsenal, Barcelona) 49 goluri: Erling Haaland (Salzburg, Dortmund, Manchester City)

Erling Haaland (Salzburg, Dortmund, Manchester City) 48 goluri: Zlatan Ibrahimovic (Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG, Man. United)

Zlatan Ibrahimovic (Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG, Man. United) 48 goluri: Andrei Șevcenko (Dinamo Kiev, Milan, Chelsea)

Andrei Șevcenko (Dinamo Kiev, Milan, Chelsea) 47 goluri: Mohamed Salah (Basel, Roma, Liverpool)

Mohamed Salah (Basel, Roma, Liverpool) 46 goluri: Filippo Inzaghi (Juventus, Milan)

Căpitanul naționalei Franței se apropie de top 5 all-time, dominat de Raul Gonzalez, care are 71 de reușite. Dacă va menține ritmul actual, Mbappe are șanse reale să depășească borna legendarului spaniol în următoarele sezoane.

Start excelent de sezon pentru Mbappe

În doar 35 de zile, Mbappe a marcat 10 goluri pentru Real Madrid și echipa națională, confirmând forma extraordinară. În Liga Campionilor, cele două reușite contra lui Marseille l-au transformat în omul decisiv al echipei lui Xabi Alonso.

Tot în această etapă inaugurală a sezonului european, sârbul Dusan Vlahovic a punctat și el de două ori pentru Juventus, în remiza 2-2 cu Borussia Dortmund.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!