Mbappe, decisiv la debutul lui Xabi Alonso! Real Madrid a început sezonul cu un succes chinuit în fața Osasunei

Real Madrid a debutat în noul sezon de La Liga cu o victorie scurtă, dar importantă: 1-0 împotriva Osasunei, într-un meci disputat pe „Santiago Bernabeu” și decis de Kylian Mbappe. Francezul a obținut și a transformat penaltyul care a adus succesul de start al „albilor” în mandatul lui Xabi Alonso.

„Decarul” madrilenilor a vorbit despre golul care a făcut diferența: „Desigur că este special să dai gol când ai 10 pe spate. Este un număr foarte important la Real Madrid, însă și 9 are aceeași greutate. Era esențial să începem sezonul cu un succes”, a declarat Mbappe.

Xabi Alonso: „Îl simt că vrea mereu mai mult”

Tehnicianul campioanei Spaniei a recunoscut că îl vede pe starul francez mai determinat ca niciodată: „Îl simt că vrea mereu mai mult. Nu știu dacă se întâmplă asta fiindcă are acum numărul 10, dar m-a impresionat”.

De altfel, presa iberică i-a dedicat titluri elogioase. Marca a deschis coperta cu mesajul: „Mbappe a binecuvântat debutul lui Xabi Alonso”.

Real Madrid a avut o prestație modestă, cu un joc lent și previzibil, lipsit de verticalizare și de ocazii clare. Din totalul de cinci șuturi pe poartă ale echipei, două i-au aparținut lui Mbappe, care a reușit și opt driblinguri – mai multe decât orice jucător al madrilenilor pe parcursul întregului sezon trecut.

Debuturi, emoții și un moment controversat în tribune

Pe lângă victoria obținută prin Mbappe, partida cu Osasuna a consemnat și debuturile noilor achiziții: Huijsen, Alexander-Arnold, Carreras și Mastantuono. Tânărul argentinian, venit de la River Plate, a fost remarcat de Xabi Alonso și a avut parte de o atmosferă intensă la intrarea pe teren.

Totuși, momentul a fost umbrit de scandările unei părți a publicului, care au strigat în cor „Franco”, cu trimitere la dictatorul spaniol răsturnat de la putere acum o jumătate de secol. Episodul s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare.

Pentru Xabi Alonso, succesul din primul meci oficial pe banca madrilenilor are însemnătate dublă: debut cu dreptul și confirmarea faptului că noul său lider din ofensivă, Kylian Mbappe, și-a asumat din plin responsabilitatea tricoului cu numărul 10.

