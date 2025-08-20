Mbappe, decisiv la debutul lui Xabi Alonso! Real Madrid a început sezonul cu un succes chinuit în fața Osasunei

Dragos Soneriu
MADRID, SPAIN - AUGUST 19: Kylian Mbappé of Real Madrid celebrates scoring his team's first goal the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and CA Osasuna at Estadio Santiago Bernabeu on August 19, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Francezul a transformat penaltyul care a adus cele trei puncte, iar antrenorul a recunoscut că îl vede mai motivat ca oricând.

Real Madrid a debutat în noul sezon de La Liga cu o victorie scurtă, dar importantă: 1-0 împotriva Osasunei, într-un meci disputat pe „Santiago Bernabeu” și decis de Kylian Mbappe. Francezul a obținut și a transformat penaltyul care a adus succesul de start al „albilor” în mandatul lui Xabi Alonso.

„Decarul” madrilenilor a vorbit despre golul care a făcut diferența: „Desigur că este special să dai gol când ai 10 pe spate. Este un număr foarte important la Real Madrid, însă și 9 are aceeași greutate. Era esențial să începem sezonul cu un succes”, a declarat Mbappe.

Xabi Alonso: „Îl simt că vrea mereu mai mult”

Tehnicianul campioanei Spaniei a recunoscut că îl vede pe starul francez mai determinat ca niciodată: „Îl simt că vrea mereu mai mult. Nu știu dacă se întâmplă asta fiindcă are acum numărul 10, dar m-a impresionat”.

De altfel, presa iberică i-a dedicat titluri elogioase. Marca a deschis coperta cu mesajul: „Mbappe a binecuvântat debutul lui Xabi Alonso”.

Real Madrid a avut o prestație modestă, cu un joc lent și previzibil, lipsit de verticalizare și de ocazii clare. Din totalul de cinci șuturi pe poartă ale echipei, două i-au aparținut lui Mbappe, care a reușit și opt driblinguri – mai multe decât orice jucător al madrilenilor pe parcursul întregului sezon trecut.

Debuturi, emoții și un moment controversat în tribune

Pe lângă victoria obținută prin Mbappe, partida cu Osasuna a consemnat și debuturile noilor achiziții: Huijsen, Alexander-Arnold, Carreras și Mastantuono. Tânărul argentinian, venit de la River Plate, a fost remarcat de Xabi Alonso și a avut parte de o atmosferă intensă la intrarea pe teren.

Totuși, momentul a fost umbrit de scandările unei părți a publicului, care au strigat în cor „Franco”, cu trimitere la dictatorul spaniol răsturnat de la putere acum o jumătate de secol. Episodul s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare.

Pentru Xabi Alonso, succesul din primul meci oficial pe banca madrilenilor are însemnătate dublă: debut cu dreptul și confirmarea faptului că noul său lider din ofensivă, Kylian Mbappe, și-a asumat din plin responsabilitatea tricoului cu numărul 10.

