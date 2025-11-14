Mbappé, accidentat, nu va juca în meciul de calificare la Cupa Mondială contra Azerbaidjanului

PARIS, FRANCE - NOVEMBER 13: Kylian Mbappe of France celebrates scoring his team's first goal from the penalty spot during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between France and Ukraine at Parc des Princes on November 13, 2025 in Paris, France. (Photo by Franco Arland/Getty Images)

Căpitanul Franței, Kylian Mbappé, va rata meciul de calificare la Cupa Mondială împotriva Azerbaidjanului din acest weekend, din cauza unei accidentări la gleznă, a anunțat vineri Federația Franceză de Fotbal (FFF), notează AFP.

Atacantul lui Real Madrid, în vârstă de 26 de ani, a marcat de două ori în victoria cu 4-0 împotriva Ucrainei de joi, rezultat care a asigurat calificarea Franței la turneul final de anul viitor, însă va fi indisponibil pentru partida de duminică din Grupa D, programată la Baku.

Kylian Mbappé a resimțit o inflamație la glezna dreaptă, care necesită investigații medicale. El le va efectua astăzi, la Madrid”, a transmis FFF.

Selecționerul Didier Deschamps nu va putea conta nici pe Eduardo Camavinga, accidentat, și nici pe Manu Koné, suspendat, pentru ultimul meci al campaniei.

