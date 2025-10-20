Max Verstappen, victorie spectaculoasă la Austin! Olandezul crede în al 5-lea titlu mondial după ce a redus la 40 de puncte diferența față de Oscar Piastri

Pilotul Red Bull a dominat Marele Premiu al Statelor Unite și a reaprins lupta pentru coroana mondială din Formula 1.

Max Verstappen (Red Bull) a câștigat Marele Premiu al Statelor Unite, disputat la Austin, Texas, și a relansat lupta pentru titlul mondial din sezonul actual de Formula 1. Olandezul, plecat din pole position, s-a impus la capătul unei curse intense, în care a reușit să-l țină în spate pe Lando Norris (McLaren), diferența la final fiind de doar 7,95 secunde.

Podiumul a fost completat de Charles Leclerc (Ferrari), la 15,373 secunde de învingător, în timp ce liderul clasamentului general, australianul Oscar Piastri (McLaren), a încheiat abia pe locul 5, la aproape 30 de secunde de Verstappen.

Cu această victorie, „Mad Max” a obținut al 68-lea succes al carierei și al cincilea al sezonului, reducând ecartul față de Piastri la doar 40 de puncte, cu cinci etape rămase de disputat.

„Da, cu siguranță, șansa există!” – Verstappen crede în al 5-lea titlu mondial

Întrebat dacă mai crede în cucerirea unui nou titlu mondial, Max Verstappen s-a arătat optimist și hotărât să ducă lupta până la capăt.

„Da, cu siguranță, șansa există. Trebuie doar să încercăm să livrăm astfel de week-enduri până la finalul anului. Vom încerca tot ce putem, ne vom lupta. Este palpitant și sunt foarte entuziasmat pentru finalul stagiunii”, a declarat olandezul pentru formula1.com.

Succesul de la Austin îl aduce pe Verstappen mai aproape de al 5-lea titlu mondial consecutiv, un record care l-ar plasa printre cei mai mari piloți din istorie, alături de Lewis Hamilton și Michael Schumacher.

„Un weekend incredibil” – Verstappen despre presiunea constantă a lui Norris

Pilotul Red Bull a povestit cum a reușit să gestioneze presiunea lui Lando Norris pe tot parcursul cursei.

„A fost un weekend incredibil pentru noi. Știam că nu va fi deloc o cursă simplă. Dacă te uiți la întreaga cursă, diferențele dintre mine și Lando au fost foarte mici. Doar până la prima intrare la boxe am făcut diferența și am putut să creez un mic avans, pe care l-am menținut practic până la final. Nu a fost ușor să gestionăm pneurile ideal, dar am rămas în frunte și sunt incredibil de mândru de toți pentru că am reușit să avem un weekend ca acesta”, a spus Verstappen.

Rezultatele complete ale Marelui Premiu al Statelor Unite:

Max Verstappen (Olanda / Red Bull) – 1:34:00.161 Lando Norris (Marea Britanie / McLaren) +7.95 Charles Leclerc (Monaco / Ferrari) +15.373 Lewis Hamilton (Marea Britanie / Ferrari) +28.536 Oscar Piastri (Australia / McLaren) +29.678 George Russell (Marea Britanie / Mercedes) +33.456 Yuki Tsunoda (Japonia / Red Bull) +52.714 Nico Hulkenberg (Marea Britanie / Kick Sauber) +57.249 Oliver Bearman (Marea Britanie / Haas) +1:04.722 Fernando Alonso (Spania / Aston Martin) +1:10.001

Lewis Hamilton, locul 4 la Austin, a depășit cu această ocazie borna celor 5000 de puncte acumulate în carieră în Formula 1 – o performanță unică în istoria competiției.

Următorul Mare Premiu va avea loc în Mexic, pe celebrul circuit Autódromo Hermanos Rodríguez din Ciudad de México, pe 26 octombrie, acolo unde lupta pentru titlu se anunță una explozivă.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!