Max Verstappen, dominant la Monza! Campionul mondial a câștigat categoric Marele Premiu al Italiei

Olandezul a controlat cursa de la început până la final, în fața piloților McLaren.

Max Verstappen a avut un weekend perfect la Monza. După recordul stabilit sâmbătă în calificări, campionul mondial en-titre a dominat Marele Premiu al Italiei, obținând a treia sa victorie din sezonul 2025.

Startul a fost animat de duelul cu Lando Norris, care a încercat să treacă pe exterior în primul viraj și a reușit să conducă pentru câteva tururi. Totuși, Verstappen și-a recâștigat poziția în turul 4 și nu a mai cedat controlul până la final, construind o diferență liniștitoare.

Fernando Alonso a avut parte de un abandon în turul 26, din cauza unei probleme la suspensia monopostului Aston Martin. Incidentul dintre Carlos Sainz și Oliver Bearman, în turul 41, nu a adus Safety Car-ul, ambii piloți putând continua cursa.

McLaren, duel intern pentru podium

McLaren și-a menținut pozițiile bune din grilă, dar intrările la boxe au schimbat ordinea. Piastri l-a depășit pe Norris după pit-stop, însă echipa i-a cerut să-i returneze poziția britanicului, la fel ca în Ungaria 2024.

Astfel, Norris a încheiat pe locul secund, urmat de colegul său australian. Diferența dintre cei doi în clasamentul general s-a redus la 31 de puncte, menținând suspansul în lupta pentru titlu.

Rezultatele cursei de la Monza

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) +19 secunde Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Mercedes) Alexander Albon (Williams)

Verstappen a demonstrat din nou constanță și eficiență, amintind prin dominația sa de sezonul 2023, când a avut cea mai bună perioadă din carieră.

