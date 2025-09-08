Max Verstappen, dominant la Monza! Campionul mondial a câștigat categoric Marele Premiu al Italiei

f1 grand prix of italy
Max Verstappen of Red Bull Racing Honda celebrates on the podium after the race of the Italian GP, the 16th round of the Formula 1 World Championship, in Autodromo Nazionale di Monza, Monza, Lombardy, Italy, on September 7, 2025. (Photo by Andrea Diodato/NurPhoto via Getty Images)

Olandezul a controlat cursa de la început până la final, în fața piloților McLaren.

Max Verstappen a avut un weekend perfect la Monza. După recordul stabilit sâmbătă în calificări, campionul mondial en-titre a dominat Marele Premiu al Italiei, obținând a treia sa victorie din sezonul 2025.

Startul a fost animat de duelul cu Lando Norris, care a încercat să treacă pe exterior în primul viraj și a reușit să conducă pentru câteva tururi. Totuși, Verstappen și-a recâștigat poziția în turul 4 și nu a mai cedat controlul până la final, construind o diferență liniștitoare.

Fernando Alonso a avut parte de un abandon în turul 26, din cauza unei probleme la suspensia monopostului Aston Martin. Incidentul dintre Carlos Sainz și Oliver Bearman, în turul 41, nu a adus Safety Car-ul, ambii piloți putând continua cursa.

McLaren, duel intern pentru podium

McLaren și-a menținut pozițiile bune din grilă, dar intrările la boxe au schimbat ordinea. Piastri l-a depășit pe Norris după pit-stop, însă echipa i-a cerut să-i returneze poziția britanicului, la fel ca în Ungaria 2024.

Astfel, Norris a încheiat pe locul secund, urmat de colegul său australian. Diferența dintre cei doi în clasamentul general s-a redus la 31 de puncte, menținând suspansul în lupta pentru titlu.

Rezultatele cursei de la Monza

  1. Max Verstappen (Red Bull)
  2. Lando Norris (McLaren) +19 secunde
  3. Oscar Piastri (McLaren)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. George Russell (Mercedes)
  6. Lewis Hamilton (Mercedes)
  7. Alexander Albon (Williams)

Verstappen a demonstrat din nou constanță și eficiență, amintind prin dominația sa de sezonul 2023, când a avut cea mai bună perioadă din carieră.

