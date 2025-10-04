De către

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a solicitat o abordare unitară la nivel continental pentru dezvoltarea maşinilor autonome, subliniind că inteligenţa artificială ar putea revitaliza industria auto europeană şi creşte nivelul de siguranţă rutieră, relatează Reuters.

Vorbind la Italian Tech Week, desfășurată la Torino – centrul industriei auto italiene –, von der Leyen a pledat pentru implementarea unei strategii „AI first” în sectoarele strategice, în special cel al mobilităţii.

„Maşinile autonome sunt deja o realitate în Statele Unite şi China. Acelaşi lucru trebuie să se întâmple şi aici, în Europa”, a afirmat aceasta, adăugând că „AI first” înseamnă şi „safety first”.

Europa, între presiunea globală și nevoia de competitivitate

Declarațiile vin pe fondul eforturilor Bruxellesului de a menține competitivitatea industriei europene, aflată sub presiunea avansului tehnologic al Chinei și Statelor Unite.

În acest sens, preşedinta Comisiei Europene a propus crearea unei reţele de oraşe europene dedicate testării vehiculelor autonome, menţionând că 60 de primari din Italia şi-au exprimat deja interesul.

„Să facem acest lucru posibil”, a transmis von der Leyen.

Sprijin pentru industria auto europeană

Lidera CE a subliniat că executivul comunitar sprijină dezvoltarea vehiculelor „făcute în Europa şi pentru străzile Europei”.

Ea a amintit că industria auto angajează milioane de persoane și trece printr-o transformare rapidă, presată de obiectivele de digitalizare și decarbonizare.

Von der Leyen a subliniat rolul inteligenţei artificiale în reducerea congestiei, conectarea zonelor izolate la transportul public şi protejarea locurilor de muncă.

„Viitorul automobilelor – şi automobilele viitorului – trebuie să fie construite în Europa”, a încheiat ea.

