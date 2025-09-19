Două autoturisme de lux, în valoare de aproximativ un milion de lei, furate din Spania, au fost descoperite de polițiștii de frontieră în Portul Constanța.

Mașinile erau încărcate într-o autoutilitară și urmau să fie exportate în Turcia pe o navă tip RO-RO.

Potrivit Gărzii de Coastă, polițiștii au efectuat un control la un transport de autoturisme aflat în posesia unui cetățean belarus.

„Cu această ocazie, modul de pansonare a seriilor de şasiu, precum şi modul de imprimare a certificatelor de înmatriculare au ridicat suspiciuni poliţiştilor de frontieră, motiv pentru care au fost efectuate interogări în bazele de date. Astfel, s-a confirmat că cele două autoturisme figurau ca fiind furate din Spania”, au transmis reprezentanții instituției.

Autoturisme indisponibilizate

Mașinile, evaluate la aproximativ 200.000 de euro, au fost indisponibilizate la sediul Gărzii de Coastă, iar polițiștii de frontieră au deschis un dosar penal pentru tăinuire.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.