Mașină de aproape o jumătate de milion de dolari, la Registrul Auto Român

O mașină în valoare de aproape o jumătate de milion de dolari a fost adusă la Registrul Auto Român pentru efectuarea inspecției tehnice. Mașina are o putere de 765 Cai Putere și poate să atingă o viteză de 100 km./oră în mai puțin de trei secunde.

,,Forță, lux, confort, siguranță și o McLaren de bani.

Nu ai cum să nu întorci capul, când treci pe langă un exemplar ca acesta. Mă rog, când trece el pe lângă tine cu puțin sub viteza luminii.

Am avut un pic de tihnă să-l admirăm în curtea reprezentanței Registrului Auto Român pe cel mai puternic LT Spider de până acum, care produce 765 CP și 800 Nm cuplu motor, din V8-ul său dublu turbo de 4,0 litri, proiectat de McLaren. Raportul de transmisie optimizat este construit din materiale de calitate F1 –şi care generează o accelerație extremă: 0 – 100 km/h [62 mph] în 2,8 secunde și 0 – 200 km/h [124 mph] în 7,2 secunde, viteza maximă fiind limitată la 330Km/h.

Caroseria personalizată din fibră de carbon este sculptată pentru a crește forța aerodinamică şi a îmbunătăţi răcirea. Profilul său este alungit și minimal. Suspensia față coborâtă și roţile mai late adaugă agresivitate. Prizele de aer laterale sunt inspirate de legendarul 675LT Spider. Noile jante super-uşoare din aliaj cu 10 spiţe şi aripa spate activă din fibră de carbon sunt designul McLaren cel mai frumos din punct de vedere functional. Doar 765 de unităţi au fost construite, prețul de start al mașinii fiind de 363.000. euro, garanția putând fi extinsă până la 12 ani”, este mesajul transmis de reprezentanții Registrului Auto Român pe pagina de Facebook.