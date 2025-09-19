„Marțianul” Haaland intră în istorie! Norvegianul a spulberat recordul lui Van Nistelrooy

Atacantul lui Manchester City a ajuns la 50 de goluri în Liga Campionilor după doar 49 de partide.

Erling Haaland a scris din nou istorie în Liga Campionilor. Atacantul de 24 de ani al lui Manchester City a fost eroul partidei cu Napoli, câștigată cu 2-0 de campioana Europei. Norvegianul a provocat eliminarea lui Di Lorenzo încă din minutul 20, iar după pauză a deschis scorul cu o lovitură de cap (56), gol care l-a propulsat într-o companie selectă a fotbalului mondial.

Reușita a fost a 50-a pentru Haaland în cea mai importantă competiție continentală. Performanța a fost atinsă în doar 49 de meciuri, depășind recordul legendarului Ruud van Nistelrooy, care a avut nevoie de 62 de apariții pentru a ajunge la aceeași bornă.

Foden și Guardiola, în extaz

Phil Foden, coechipierul care i-a oferit pasa decisivă la gol, nu și-a ascuns admirația: „Pare că poate doborî toate recordurile. Este nemaiauzit ce face. Ce jucător incredibil!”, a spus mijlocașul englez.

Pep Guardiola a completat la conferința de presă: „Numerele lui Erling Haaland vorbesc de la sine. Mi se pare incredibil. Suntem norocoși să-l avem. Nu pot decât să-l felicit, pentru că este alături de marcatori precum Ruud van Nistelrooy, Robert Lewandowski, dar mai ales de cei doi monștri Cristiano Ronaldo și Lionel Messi. Faptul că Erling este acolo mi se pare incredibil”, a declarat antrenorul catalan.

Un „marțian” în fotbalul mondial

Cotidianul spaniol Marca l-a numit pe norvegian „marțianul din Liga Campionilor”, iar gestul său de a arăta către camere cifra 50 la finalul partidei a devenit deja viral.

Victoria cu Napoli, conturată ulterior de golul lui Doku (65), a confirmat startul puternic al lui Manchester City în actuala ediție a Ligii Campionilor și a așezat încă un record pe lista impresionantă a atacantului nordic.

