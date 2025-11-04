Secretarul General al NATO, Mark Rutte, sosește miercuri la București, în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianței Nord-Atlantice.

Mark Rutteva fi primit la Palatul Cotroceni de președintele României, Nicușor Dan, într-o întâlnire dedicată securității regionale și consolidării apărării colective a NATO.

Potrivit Administrației Prezidențiale, cei doi oficiali vor analiza principalele amenințări la adresa Alianței Nord-Atlantice, cu accent pe Flancul Estic, dar și modalitățile de întărire a securității României.

„Preşedintele României şi Secretarul General al NATO vor participa împreună la Forum în data de 6 noiembrie 2025. Pe agenda discuţiilor Preşedintelui Nicuşor Dan cu Secretarul General al NATO se vor afla ameninţările cu care se confruntă Alianţa Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum şi modalităţile de creştere a securităţii României şi a capacităţii colective de apărare şi descurajare”, se arată într-un comunicat oficial.

Programul vizitei

Întâlnirea oficială de la Cotroceni este programată miercuri, la ora 13:30, și va include convorbiri tête-à-tête, urmate de discuții oficiale și un dejun de lucru.

La ora 15:30, Nicușor Dan și Mark Rutte vor susține declarații de presă comune.

Joi dimineață, de la ora 8:30, cei doi lideri vor participa la NATO Industry Forum, organizat la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, un eveniment dedicat dialogului strategic dintre NATO și industriile de apărare ale statelor membre.

Vizită în contextul schimbărilor strategice din regiune

Vizita lui Mark Rutte are loc în contextul redimensionării trupelor americane în Europa, inclusiv în România, și al intensificării preocupărilor privind securitatea regională.

La finalul săptămânii trecute, președintele Nicușor Dan a declarat că va discuta cu Secretarul General al NATO și despre o posibilă suplimentare a trupelor aliate pe teritoriul României.

„Bineînţeles că există discuţii în direcţia asta”, a spus șeful statului, adăugând că anunțurile oficiale vor fi făcute după luarea deciziilor.

