Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că prezența militară a alianței în Europa transmite un mesaj clar de fermitate față de orice adversar, subliniind că fiecare centimetru de teritoriu aliat va fi apărat.

Aflat într-o vizită la Comandamentul Întrunit al Forțelor Aliate din Brunssum, Țările de Jos, secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a mulțumit soldaților pentru contribuția lor la menținerea unei posturi militare puternice și credibile a alianței în regiune, potrivit The Guardian. „NATO a reacționat rapid și decisiv la încălcările spațiului aerian de către Rusia, iar prezența noastră solidă pe teren demonstrează zilnic hotărârea alianței,” a spus Rutte.

El a adăugat că această prezență militară „trimite un semnal clar oricărui adversar că NATO își ia foarte în serios misiunea de a proteja fiecare aliat” și că organizația este pregătită „să asigure securitatea fiecărui centimetru de teritoriu aliat”.

„Niciun adversar nu trebuie să aibă vreo îndoială în această privință”, a subliniat secretarul general.

Declarațiile lui Rutte vin la câteva zile după discursul susținut la Forumul NATO de la București, unde a reafirmat angajamentul alianței de a-și consolida capacitățile defensive în fața provocărilor tot mai frecvente la adresa securității europene.

