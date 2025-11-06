Secretarul general a salutat, de asemenea, angajamentul politic al statelor membre pentru creșterea investițiilor în apărare, menționând exemplul României, care își propune să aloce 3,5% din PIB pentru acest domeniu

La Forumul NATO-Industry 2025, desfășurat la București, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, a transmis un avertisment clar: sfârșitul războiului din Ucraina nu va însemna și sfârșitul pericolului reprezentat de Rusia. Dimpotrivă, a spus el, Moscova va rămâne o sursă constantă de instabilitate pentru Europa și întreaga lume, motiv pentru care NATO trebuie să se pregătească pentru o perioadă îndelungată de tensiuni geopolitice.

„Rusia nu se va opri la încheierea războiului. Va continua să destabilizeze și să submineze ordinea globală, alături de aliați precum China, Coreea de Nord și Iran. De aceea, nu putem fi naivi – trebuie să fim pregătiți pentru confruntări de durată”, a spus Rutte, în deschiderea forumului care a reunit peste 800 de oficiali și reprezentanți ai industriei de apărare din 26 de țări membre și partenere NATO.

Șeful Alianței a subliniat că parteneriatul cu industria este vital pentru consolidarea capacității de apărare colectivă, pledând pentru o producție mai rapidă și mai amplă de echipamente și muniție. „Până recent, Rusia producea mai multă muniție, decât toate țările NATO la un loc. Situația s-a schimbat, dar trebuie să accelerăm în continuare”, a punctat Rutte, adăugând că „pacea se obține prin forță, nu prin așteptare”.

Mark Rutte a structurat mesajul său în jurul a trei direcții strategice: cantitate, creativitate și cooperare.

Pe partea de cantitate, el a cerut scurtarea termenelor de livrare și extinderea capacităților de producție, în special pentru sisteme de apărare antiaeriană și soluții de neutralizare a dronelor. În privința creativității, Rutte a pledat pentru stimularea inovației și sprijinirea startup-urilor din domeniul apărării, prin rețele de testare și investiții tehnologice în toate statele membre.

În ceea ce privește cooperarea, liderul NATO a insistat asupra importanței parteneriatelor cu Ucraina și țările din regiunea Indo-Pacific – Australia, Noua Zeelandă, Coreea de Sud – subliniind că „numai prin efort comun putem produce mai mult, mai inteligent și mai eficient”.

Secretarul general a salutat, de asemenea, angajamentul politic al statelor membre pentru creșterea investițiilor în apărare, menționând exemplul României, care își propune să aloce 3,5% din PIB pentru acest domeniu. „Banii există, cererea este reală, iar securitatea noastră depinde de capacitatea de a livra. Nu ezitați să produceți, tot ce fabricați va fi folosit”, a spus Rutte, adresându-se reprezentanților industriei.

Forumul NATO-Industry 2025, organizat de Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT) și de Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovație și Armament din cadrul NATO, a reunit la București peste 300 de companii și numeroși lideri militari și economici, într-un demers menit să întărească legătura dintre alianță, tehnologie și economia de apărare.

