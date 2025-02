Marius Șumudică rupe tăcerea! Antrenorul Rapidului, dezvăluiri despre scandalul cu suporterii și viitorul său la club

Marius Șumudică a reacționat oficial după scandalul de la meciul cu FC Botoșani, în care a fost ținta unor atacuri din partea suporterilor.

Antrenorul Rapidului a emis un comunicat în care vorbește despre dezamăgirea sa, situația tensionată din cadrul clubului și planurile sale de viitor.

Șumudică: „Simt că se destramă familia Rapidului”

După victoria cu 1-0 împotriva Botoșaniului, care a apropiat Rapidul de calificarea în play-off, antrenorul giuleștenilor a fost atacat cu bulgări de zăpadă de către unii suporteri din tribune. Incidentul l-a afectat profund pe Șumudică, care a transmis un mesaj în care își exprimă nemulțumirea față de situația creată.

„A trecut o noapte după ceea ce am trăit la meciul cu FC Botoșani și mă simt la fel de dezamăgit. Simt că se dărâmă, bulgăr cu bulgăr, tot ce am construit împreună! Dar mai mult mă apasă un alt sentiment. Simt că se destramă familia și că se dărâmă tot ceea ce am încercat să construiesc alături de jucători, de staff-ul meu și cu sprijinul extraordinar al conducătorilor noștri, Dan Șucu și Victor Angelescu!”, a declarat Șumudică.

Antrenorul Rapidului a subliniat că echipa este aproape de play-off și că unitatea ar trebui să fie principala preocupare în această perioadă.

„Suntem aproape să intrăm în play-off, să începem războiul cel mai important, și avem nevoie să fim uniți, să ne apărăm împotriva tuturor și a tot, nu să arunce unii suporteri cu bulgări în propriul antrenor!”, a adăugat acesta.

Discuție decisivă cu Dan Șucu

În același comunicat, Șumudică a anunțat că va avea o discuție importantă cu patronul Dan Șucu, imediat după ce acesta revine în țară.

„În foarte scurt timp, o zi sau două, după ce revine în țară domnul Șucu, voi avea o discuție cu dânsul și cu ceilalți oameni din conducere. Este normal și necesar să se întâmple acest lucru!”, a spus tehnicianul giuleștenilor.

Marius Șumudică a lăsat de înțeles că deja cunoaște identitatea celor care au provocat incidentele și că a observat clar cine l-a atacat cu bulgări de zăpadă.

„Deși nu-mi face plăcere, dar trebuie s-o spun, îi cunosc pe cei care au făcut aceste inepții. Știu cine sunt, ce facțiune sunt. Pe cel care a aruncat l-am văzut clar, știu cine e. Când m-am uitat spre el, avea bulgării pregătiți pe balustradă și și-a tras cagula pe față când a aruncat…”, a mai adăugat antrenorul Rapidului.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!