Reclamanții susțin că „dobânzile uniform ridicate” au fost rezultatul unui acord tacit între bănci, nu al condițiilor reale din piață

JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo și alte instituții financiare majore din SUA sunt vizate de un nou proces colectiv care le acuză că ar fi coordonat stabilirea dobânzii de bază a creditării, cunoscută drept „prime rate”, încă din 1994. Potrivit plângerii depuse la o instanță federală din Connecticut, această presupusă înțelegere ar fi condus la creșterea costurilor de împrumut pentru milioane de consumatori și mici afaceri americane, scrie Reuters.

Reclamanții susțin că opt mari bănci au convenit, timp de trei decenii, să alinieze nivelul dobânzii „prime” cu indicatorul publicat de The Wall Street Journal (WSJ Prime Rate), stabilit la trei puncte procentuale peste dobânda fondurilor federale. Acest indice servește drept reper pentru credite în valoare de trilioane de dolari, de la carduri de credit la împrumuturi ipotecare și linii de finanțare pentru întreprinderi.

Plângerea, depusă de doi reclamanți care solicită statutul de acțiune colectivă pentru sute de mii de debitori, afirmă că aproape 70% dintre creditele de consum sub un milion de dolari sunt legate de WSJ Prime Rate. Aceștia susțin că „dobânzile uniform ridicate” au fost rezultatul unui acord tacit între bănci, nu al condițiilor reale din piață.

„Această presupusă conspirație lovește direct în americanii care vor să își cumpere o locuință sau să își finanțeze afacerile. Este vorba despre o manipulare sistemică, ascunsă sub aparența concurenței”, a declarat avocatul Patrick McGahan, care reprezintă reclamanții.

Marile bănci vizate – JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Citibank și U.S. Bank – au refuzat să comenteze sau nu au răspuns solicitărilor Reuters. The Wall Street Journal și compania-mamă, Dow Jones, nu fac obiectul procesului.

Reclamanții arată că, până la începutul anilor ’90, ziarul publica un interval al ratelor „prime”, reflectând diferențele dintre ofertele băncilor și stimulând competiția. După 1992, însă, WSJ a început să afișeze o singură valoare medie, uniformizând de facto nivelul dobânzilor.

Potrivit documentelor depuse în instanță, analiza ratelor de creditare din ultimele trei decenii arată o „aliniere perfectă” între băncile participante – un comportament „imposibil de explicat prin factori independenți”, susțin reclamanții.

Dacă acuzațiile se confirmă, procesul ar putea deveni unul dintre cele mai importante din istoria recentă a sistemului bancar american, readucând în discuție practicile de cartel și lipsa de concurență într-un sector care influențează întreaga economie.

