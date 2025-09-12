Marcus Coco, fundașul cu trecut agresiv din Ligue 1, a ajuns la CFR Cluj

Fotbalistul din Guadelupa a fost lăsat liber de Nantes după mai multe incidente disciplinare și a ales România în locul Rusiei.

CFR Cluj a bifat în această vară un transfer cu greutate, aducându-l pe Marcus Coco (29 de ani), fundaș dreapta cu peste un deceniu de experiență în fotbalul francez, la Guingamp și Nantes.

Deși are 260 de meciuri în Ligue 1, mutarea sa a surprins prin modul în care s-a produs. Nantes l-a lăsat să plece liber după șase sezoane, iar Coco s-a pregătit toată vara în cantonamentul Uniunii Fotbaliștilor Profesioniști din Franța (UNFP), loc rezervat de obicei jucătorilor fără echipă sau celor aflați în dificultate de formă.

Suspendări dure în Franța

Sezonul trecut, Coco a evoluat de 22 de ori pentru Nantes, însă bilanțul său a fost umbrit de reacții agresive pe teren. A reușit o singură pasă decisivă, dar a fost eliminat de două ori pentru lovituri cu cotul.

Pe 29 septembrie 2024, la un meci cu St. Etienne, Coco a lovit un adversar în prelungiri și a încercat să intimideze arbitrul, primind cartonaș roșu și două etape de suspendare.

Pe 18 aprilie 2025, la partida Rennes – Nantes 2-1, l-a lovit violent pe Adrien Truffert cu cotul în figură. Eliminat după intervenția VAR, a fost suspendat trei meciuri, fiind considerat recidivist.

Astfel, fundașul a acumulat cinci etape de suspendare într-un singur sezon, reputația sa de jucător agresiv contribuind la decizia clubului de a renunța la el.

A refuzat Rusia pentru România

Înainte să semneze cu CFR, Coco a avut o ofertă concretă de la Akron Tolyatti, echipă din prima ligă rusă unde evoluează și românul Ionuț Nedelcearu. Mutarea a picat însă din cauza opoziției familiei.

„Părinții nu m-au lăsat să pornesc în această aventură. Cred că toată lumea cunoaște motivele”, a spus Coco pentru RMC Sport, făcând referire la războiul declanșat de Rusia în Ucraina în februarie 2022.

În cele din urmă, apărătorul din Guadelupa a ales să vină la CFR Cluj, pentru prima sa experiență în afara Franței, cu obiectivul de a se reinventa într-un campionat nou.

