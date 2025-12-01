6 C
Marco Rubio pentru România: colaborarea strategică cu SUA – pilon pentru securitatea regională

Dana Macsim
de Dana Macsim
Marco Rubio NATO
Foto - Arhivă

Mesajul a fost transmis, oficial, de Ambasada Statelor Unite la București

Secretarul de stat american Marco Rubio a transmis un mesaj de Ziua Națională a României, subliniind cooperarea dintre SUA și România, bazată pe interese strategice comune. Mesajul a fost emis oficial de Ambasada Statelor Unite la București. Rubio a felicitat poporul român și a evidențiat angajamentul României de a susține securitatea regională: „Statele Unite și România împărtășesc un parteneriat solid și în continuă dezvoltare, construit pe interese strategice comune în domeniul securității, cooperării energetice și comerțului”, a transmis oficialul american.

În mesaj, el a apreciat decizia Bucureștiului de a aloca 5% din PIB pentru apărare până în 2035, considerând că aceasta va întări structurile comune din cadrul NATO și va contribui la stabilitatea și prosperitatea ambelor țări.

Rubio a mai declarat că Washingtonul vede România ca un “lider regional” în zona Mării Negre, adresându-i un îndemn de a continua pe linia cooperării și a responsabilității pentru pace și stabilitate în regiune.

