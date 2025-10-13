Marcel Sabitzer, nervos după înfrângerea cu România: „Românii nici măcar nu mai voiau să câștige!”

Austria, învinsă dramatic la București, riscă să piardă locul 1 în grupa H după eșecul cu tricolorii.

Frustrare uriașă în tabăra Austriei, după înfrângerea cu 0-1 în fața României, pe Arena Națională, în preliminariile Campionatului Mondial 2026. Mijlocașul lui Borussia Dortmund, Marcel Sabitzer (31 de ani), a fost integralist în partida de duminică seara și a răbufnit la final, criticând atitudinea colegilor și strategia echipei în ultimele minute ale jocului.

Austriecii păreau mulțumiți cu remiza, însă golul înscris de Virgil Ghiță în minutul 90+5 a schimbat complet soarta meciului și a grupei.

Sabitzer, discurs nervos la finalul partidei

„Românii nici măcar nu mai voiau să câștige meciul. Am ținut mingea două-trei minute și apoi am pierdut-o. N-aveam voie. N-a fost cel mai bun meci al nostru, dar ne-am fi mulțumit cu 0-0.

Am simțit că am fost mai buni în repriza a doua, dar am pierdut mingea mult. Suntem dezamăgiți, dar încă avem totul în mâinile noastre.

Suntem conștienți că n-aveam voie să pierdem, dar asta nu ne va descuraja. Vom da 100% din nou în următoarele două meciuri și sunt convins că ne putem califica”, a declarat mijlocașul Borussiei Dortmund, citat de Sky Sport Austria.

Eșecul de la București este primul al selecționatei pregătite de Ralf Rangnick (67 de ani) în această campanie de calificare. Austria nu mai pierduse din martie, când fusese învinsă cu 0-2 de Serbia în barajul Ligii Națiunilor.

Reacția lui Raul Florucz: „Respect total pentru România!”

Și atacantul Raul Florucz, născut în Austria din părinți români, a vorbit după meci, arătându-se impresionat de atmosfera de pe Arena Națională și de efortul tricolorilor.

„Nu sunt absolut deloc bucuros că am pierdut meciul, dar am tot respectul pentru România. Părinții mei sunt din România, deci tot respectul. Le doresc numai succes și sper să ne vedem la Mondial!

Mă așteptam să fie un meci foarte greu, România are o echipă foarte bună și cred că rezultatul real ar fi 0-0, dar am primit acel gol în ultimul minut”, a spus Florucz.

România, victorie uriașă pentru baraj

Prin victoria cu Austria, România a urcat pe locul 2 în grupa H, poziție care asigură prezența la barajul pentru Campionatul Mondial din 2026.

Golul lui Virgil Ghiță, venit în prelungiri, a adus una dintre cele mai importante victorii ale tricolorilor din ultimii ani și a declanșat sărbătoarea pe Arena Națională.

În schimb, Austria riscă acum să piardă primul loc din grupă, în favoarea Croației, care are două meciuri mai puțin disputate.

„Cocoșii” lui Rangnick mai au de jucat cu Bosnia și Cipru, iar presiunea crește, mai ales după un meci în care Austria a dominat posesia, dar a fost pedepsită pe final de o echipă românească disciplinată și combativă.

Pentru România, meciul cu Bosnia de pe 15 noiembrie devine decisiv în lupta pentru locul 2 și pentru continuarea visului mondial.

