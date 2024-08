În ultimele zile, șeful PSD a avut o serie de întâlniri cu liderii de organizații județene și primari. În urma acestora, Marcel Ciolacu, liderul Partidului Social Democrat (PSD), pare să fie alegerea clară a partidului pentru alegerile prezidențiale din 2024. Potrivit unor surse din interiorul partidului, Ciolacu este singurul candidat susținut de organizațiile PSD la nivel local și național.

Liderii locali și primarii PSD din țară și-au exprimat sprijinul ferm pentru candidatura lui Ciolacu, considerându-l cea mai bună opțiune pentru a reprezenta partidul în cursa pentru Cotroceni.

PSD își propune să își maximizeze șansele de succes în alegerile prezidențiale, iar alegerea unui candidat puternic, cu o susținere largă în interiorul partidului, este considerată esențială.

Marcel Ciolacu are termen până pe 22 august să-și depună candidatura, iar ulterior trebuie să-și anunțe programul cu care va merge la Cotroceni.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, declara, vineri, după ședința Consiliului Național al partidului, că o eventuală decizie de a candida la alegerile prezidenţiale nu va fi aflată de colegii săi nici de pe Facebook, nici de la televizor, spunând că va avea discuţii pe acest subiect cu preşedinţii organizaţiilor judeţene.

Marcel Ciolacu a spus că decizia privind candidatura sa va fi discutată în ineriorul partidului.

„Am stabilit cu colegii mei că o eventuală decizie a mea de a candida nu o vor afla nici pe Facebook, nici la televizor. În primul rând va fi discutată în interiorul partidului. Şi am stabilit cu ei că în acest weekend voi discuta cu fiecare în parte la telefon, pentru că nu vorbim niciun secret de stat”,

Întrebat ce l-ar împiedica să candideze, liderul PSD a răspuns: „Opiniile colegilor mei. De aceea îi sun. Am această datorie de a avea discuţia pentru că sunt preşedintele Partidului Social Democrat şi am anunţat că voi candida pentru un nou mandat de preşedinte al Partidului Social Democrat. (…) Voi stabili cu colegii. Lăsaţi-mă întâi să stau de vorbă cu fiecare coleg în parte”.

Într-o declarație de presă, Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al PSD a spus că „este deschisă ușa” și pentru un candidat independent pe care PSD să îl susțină, însă a adăugat că „mi-e greu să cred că va veni cineva, dacă până în acest moment nu a venit”.

„N-a venit nimeni independent pe la noi pe acolo, noi (n. red.: PSD Buzău) am transmis deja o rezoluţie de susţinere a domnului Ciolacu în poziţia de preşedinte al Partidului Social Democrat”,

Lucian Romașcanu a spus și că la congresul din 24 august se va marca și o premieră, pentru că președintele partidului va fi votat prin vot electronic.

Și Marcel Ciolacu a subliniat posibilitatea ca un candidat intern să se înscrie pe lista PSD.

„A fost o discuţie în interior, am avut cu colegii mei această discuţie. Cu toţi am lăsat această portiţă deschisă, până în acest moment, şi am intrat pe ultima sută, nu a existat nicio solicitare a unui candidat independent să candideze din partea Partidului Social-Democrat”,

a precizat Ciolacu.