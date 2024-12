Premierul a precizat că, în fața cifrelor și a realității însă, trebuie să protejăm România pentru a ține sub control deficitul bugetar

Premierul Marcel Ciolacu a precizat că măsurile incluse nu sunt de austeritate, ci necesare pentru stabilitatea economică a țării. Declarațiile au fost făcute în debutul ședinței de Guvern, în care a fost adoptată Ordonanța „Trenuleț”. Ciolacu a afirmat și că scopul principal al măsurilor este de a ține sub control deficitul bugetar, care a crescut semnificativ în acest an.

”Situaţia s-a deteriorat accelerat în majoritatea statelor UE, începând cu a doua parte a lunii octombrie, iar acest lucru nu avea cum să ocolească România. Noi avem deja un deficit ridicat în acest an, deoarece cheltuielile au fost mai mari cu 69 de miliarde de lei, adică 3,92% din PIB faţă de ceea ce era prevăzut în buget. Însă, nici un om de bună credinţă nu poate critica că am mărit pensiile de două ori şi am eliminat inechităţile pentru 3,8 milioane de pensionari sau că am majorat salariile profesorilor, medicilor, poliţiştilor sau militarilor”, a spus şeful Executivului.

Premierul a explicat că măsurile economice sunt necesare pentru a proteja România de riscuri financiare majore, precum scăderea ratingului țării sau creșterea dobânzilor pentru împrumuturi.

„Un comportament economic iresponsabil ar duce la recesiune, falimente și șomaj. Adoptarea Ordonanței Trenuleț este esențială pentru a menține accesul la fondurile europene și din PNRR, vitale pentru modernizarea României,” a mai spus Ciolacu.



Premierul a precizat că, în urma negocierilor cu Comisia Europeană, România a obținut o prelungire de la 4 la 7 ani pentru reducerea deficitului, o condiție pentru continuarea accesării fondurilor europene.

Premierul a subliniat și măsurile sociale și economice implementate în acest an:

Creșterea pensiilor pentru 3,8 milioane de persoane.

Majorarea salariilor profesorilor, medicilor, polițiștilor și militarilor.

Menținerea facturilor la energie și gaze neschimbate pentru populație.

Investiții record în infrastructură, sănătate și educație

Adoptarea Ordonanței „Trenuleț” vine într-un moment de tensiuni sociale, cu proteste anunțate de sindicatele din sectorul public și din învățământ. Guvernul a fost criticat pentru măsurile incluse în proiectul de ordonanță, pe care unii le-au privit ca fiind restrictive. Premierul a reiterat că prioritatea Guvernului rămâne stabilitatea economică și sprijinirea populației vulnerabile, asigurând că măsurile luate sunt „pentru binele pe termen lung la României”. Ordonanța nu este una a austerității sau a sărăciei, a mai precizat Marcel Ciolacu. ”Austeritate a fost când s-au tăiat salarii cu 25%, când a crescut TVA de la 19 la 24% sau când s-au închis sute de şcoli şi spitale”, a mai afirmat Marcel Ciolacu.

