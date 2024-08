Marcel Ciolacu, „luat la ochi” de fanii CSA Steaua. „Continuă prostia!”

Prim-ministrul Marcel Ciolacu, în vârstă de 56 de ani și candidat la alegerile prezidențiale, a anunțat că va fi prezent la meciul dintre FCSB și LASK Linz.

Marcel Ciolacu a numit-o pe FCSB Steaua

Disputa dintre FCSB și LASK va avea loc pe Ghencea, în cadrul play-off-ului Europa League.

Într-un interviu publicat pe contul său de TikTok, Ciolacu a făcut referire la FCSB cu numele de „Steaua”, deși clubul a pierdut în instanță dreptul de a folosi marca „Steaua București”.

Acest detaliu subliniază o confuzie sau o nerecunoaștere a aspectelor legale privind denumirea clubului.

E cazul să se califice. Au făcut 1-1 în tur, parcă. Părerea mea e că un 2-0 e scor corect pentru Steaua (n.r. FCSB). CFR se califică și ea. E o echipă românească, trebuie să se califice și ea. M-am uitat la meciuri la Dinamo, bine, la sumare, că nu am timp la tot meciul, dar îmi place cum joacă Dinamo. Încep iarăși derby-urile Steaua (n.r. FCSB) – Dinamo, a spus Marcel Ciolacu.

Suporterii Stelei de la ”AS47” au reacționat dur

„Marcel Ciolacu continuă prostia și furtul de identitate și face afirmații eronate, referindu-se la Fcsb ca fiind ‘Steaua’. Mai mult, acesta își etalează afirmațiile în social media, inclusiv pe TikTok.

Îl invităm să explice public de ce consideră acest lucru, având în vedere funcția sa de premier al României și viitor candidat la președinția statului. Cum poate ignora toate hotărârile judecătorești care au stabilit clar că Becali și-a însușit și a folosit ilegal numele ‘Steaua’? Totul este o farsă pe care, în 2024, doar cei mai puțin informați o mai cred.

Am încercat în fiecare an să luăm legătura cu domnia sa, dar nu am primit niciodată vreun răspuns. Este greu de crezut că cei din clubul Steaua nu vor fi deranjați de această situație, iar așa cum ar fi normal, ar trebui să emită un comunicat în care să clarifice acest lucru.

România a ajuns, din păcate, să se teamă de orice. Mușamalizăm adevărul din frica de funcții și prezentăm un fals adevăr doar pentru like-uri, vizualizări și, mai nou, voturi”, se arată pe pagina de Facebook ”AS47”.

Partida dintre FCSB și LASK Linz se va putea vedea la România TV, după ce postul de televiziune s-a înțeles cu conducerea pentru difuzarea meciului.

Gigi Becali a refuzat categoric oferta celor de la PRO TV de a-l difuza exclusiv online, adică pe platforma Voyo.

